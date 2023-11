Wiemy, dlaczego nie gra Zieliński! Borek się wygadał. Probierz powtórzył to samo

Piotr Zieliński nie znalazł się w składzie reprezentacji Polski na mecz z Czechami, co jest ogromnym osłabieniem naszych kadrowiczów. Jak się okazuje, pomocnik od kilku dni zmagał się z problemami zdrowotnymi i nie udało się go postawić na nogi. - Doszliśmy do wniosku, aby nie stawiać na chorego i kontuzjowanego zawodnika - przekazał Michał Probierz na antenie TVP Sport. Początek meczu o 20:45.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl