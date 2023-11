Ekspert obnażył Probierza przy Lewandowskim. "Stara się to ukryć"

- Wydaje mi się, że zasługuję na trochę zaufania. Tym bardziej że pracuję tutaj dopiero od siedmiu tygodni. Nie jestem cudotwórcą, ale codziennie patrzę w lustro i widzę człowieka, który ma szanse jeszcze uratować te eliminacje - mówił Michał Probierz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej tuż po rozpoczęciu zgrupowania, na której wspólnie z Robertem Lewandowskim odpowiadał na pytania dziennikarzy. Dzień później selekcjoner reprezentacji Polski ponownie spotkał się z mediami.

Probierz czuje się atakowany przez dziennikarzy? "Miał postawę obronną"

Tym razem u boku Jana Bednarka tłumaczył poszczególne decyzje odnoszące się do powołań, planów kadry czy zmian w sztabie. We wtorek Probierz przekazał, że postanowił zakończyć współpracę z trenerami przygotowania fizycznego Remigiuszem Rzepką i Andrzejem Kasprzakiem. - Ja zawsze się rozstaje w zgodzie, nawet jak mnie zwalniali to rozstawałem się w zgodzie - wyjaśniał.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" o zachowaniach i postawie Michała Probierza podczas konferencji prasowych wypowiedział się ekspert od mowy ciała i trener wystąpień publicznych Maurycy Seweryn. Według niego selekcjoner ma dwa oblicza: podczas meczu, kiedy jest energiczny i otwarty oraz w trakcie rozmów z dziennikarzami, podczas których czuje się atakowany.

- Bycie mrukiem nie jest jego stylem życia. Ma dwa kompletnie inne oblicza. Na meczach jest bardzo ekspresyjny, na konferencjach najchętniej wymiótłby dziennikarzy z sali. Widać, że tylko pierwsza czynność sprawia mu przyjemność i czuje się w niej ekspertem. Nawet najlepszy ekspert trenerski może źle wypadać w wystąpieniach publicznych, gdy jest słabym mówcą. Pan Probierz stara się ukryć swoje zestresowanie pod płaszczem pokerowej twarzy - tłumaczy ekspert.

Oprócz tego Seweryn szczegółowo przeanalizował poniedziałkową i wtorkową konferencję prasową, podczas której Probierz występował kolejno z Lewandowskim i Bednarkiem. - Gdy był obok Roberta Lewandowskiego, od razu przyjął pozycję bardzo zamkniętą. Ramiona miał przesunięte do przodu, głowę pochyloną, a brwi zmarszczone. Założył pozycję silnie obronną i stresowo ugniatał dłonie. Tembr głosu miał nacechowany agresywnie, cedził słowa, jakby był zły - zwrócił uwagę specjalista.

Podkreślił przy tym, że nieco inne cechy były widoczne w czasie drugiej konferencji prasowej, gdy gościem był Jan Bednarek. Wówczas Probierz miał przejść "do pozycji partnerskiej", czyli bardziej przyjaznej dla odbiorców. Na koniec Maurycy Seweryn przyznał, że rozmowy z mediami, łagodnie mówiąc, nie są ulubionym elementem pracy selekcjonera w przypadku Michała Probierza.

- Wydaje się człowiekiem, dla którego praca na boisku jest ciekawa i ważna, ale mówienie o tym w obecności dziennikarzy jest zbędne [...] Zachowuje się w sposób typowy dla introwertyka - powiedział. Jego zdaniem selekcjoner zmusza się do obecności na konferencjach.