Absolutny hit! Sebastian Szymański łączony z gigantem. Wielka nagroda

Sebastian Szymański rozgrywa sezon życia i niewykluczone, że poskutkuje to transferem do giganta. Jak donoszą media w Turcji oraz Wielkiej Brytanii, Polak jest łączony z trzykrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów! Ten transfer byłby nie tylko strzałem w dziesiątkę dla zawodnika, ale także dla wspomnianego klubu, który w tym sezonie ma niemałe problemy. Umowa Szymańskiego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2027 roku.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl