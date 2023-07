Kucharski uchronił Lewandowskiego przed kompromitacją? "Kibice będą w szoku"

Euro 2012 rozgrywane w Polsce i na Ukrainie było wielkim piłkarskim świętem, które zakończyło się fiaskiem dla reprezentacji Polski. Drużyna Franciszka Smudy w grupie zremisowała 1:1 z Grecją i 2:2 z Rosją, a w decydującym meczu uległa 0:1 Czechom i odpadła już po fazie grupowej. Po zakończeniu turnieju kibice byli wściekli, a oliwy do ognia dolał Jakub Błaszczykowski. Po latach okazuje się, że mógł to zrobić też Robert Lewandowski.

To mógł być Robert Lewandowski. Przed aferą z biletami uchronił go Cezary Kucharski

Błaszczykowski na Euro 2012 był kapitanem reprezentacji Polski, a po zakończeniu turnieju odniósł się głównie do tematów pozasportowych. - Wyskoczył do mediów z tekstem, że reprezentanci dostali za mało biletów z PZPN dla swoich rodzin i znajomych. Kuba został wtedy zmiażdżony przez opinię publiczną za tę wypowiedź. Na całe lata został "Biletellim" - przypomina Cezary Kucharski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Były menadżer Roberta Lewandowskiego wspomina o tym nie bez powodu. Przekonuje, że taka sama łatka mogła przylec właśnie do Lewandowskiego. Ówczesny zawodnik Borussii Dortmund również nie był zadowolony z puli biletów, jaką PZPN przekazał zawodnikom dla ich rodzin oraz znajomych.

- A mógł tym mianem być ochrzczony... Lewandowski, bo też miał pretensje do związku o te bilety dla rodzin zawodników. Storpedowałem wtedy pomysł wyjścia z tym przekazem do mediów. Tłumaczyłem mu, że kibice będą w szoku, że jesteście tak małostkowi, że zarabiacie miliony euro, a chcecie od związku wyrwać bilety za darmo. Pamiętam, jak absurdalna była ta dyskusja, żeby wtedy to zawodnikom wyjaśnić i ich do tego przekonać - mówi Cezary Kucharski.

Były agent kapitana reprezentacji Polski jest przekonany, że uchronił wtedy piłkarza przed kompromitacją i nie pozwolił mu publicznie poruszać tematu. - To jest typowe zachowanie polskich piłkarzy. Zadbałem wtedy o to, żeby to nie Lewandowski popisywał się publicznie taką małostkowością - dodał.

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski współpracowali do 2016 roku, a obecnie spotykają się w sądzie. Piłkarz oskarżył swojego byłego agenta o szantaż i próbę wyłudzenia 20 milionów złotych, a także ujawnienie poufnych dokumentów. Kolejna rozprawa ma odbyć się w wakacje.