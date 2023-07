Tak Świątek zareagowała na Davida Beckhama. "Powtarzałam sobie, żeby nie patrzeć"

Iga Świątek i jej kibice mogą już cieszyć się z awansu pierwszej rakiety świata do trzeciej rundy Wimbledonu, podczas gdy niektórzy tenisiści wciąż jeszcze nie rozegrali meczu otwarcia. Polka ze względu na swoją pozycję i sukcesy oba dotychczasowe spotkania rozegrała na dwóch największych kortach londyńskiego kompleksu, które mają dach. A to okazało się kluczowe w kontekście trudnych warunków pogodowych w pierwszych dniach rywalizacji. W środę pokonała Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo 6:2, 6:0, a jej popisową grę na korcie centralnym obserwował na żywo David Beckham. Tenisistka trenera Tomasza Wiktorowskiego - na własne życzenie - dowiedziała się o tym dopiero po spotkaniu.

Mekka tenisa i pułapka w postaci loży honorowej

Poprzednim występem Świątek na korcie centralnym Wimbledonu był mecz otwarcia poprzedniej edycji. Wówczas również wygrała, ale jej gra była zupełnie inna niż w środę. Wtedy nerwowa i chaotyczna, teraz pewna i miła dla oka.

- W ubiegłym roku te trybuny trochę mnie przytłoczyły. Teraz byłam bardzo skoncentrowana na pracy. Czuć, że to mekka tenisa. Słychać pogłos. Podczas przerw nie ma reklam ani muzyki. To sprawia, że wszystko jest bardziej eleganckie - opisywała Polka na konferencji prasowej.

Występ na największej i najbardziej prestiżowej arenie londyńskiego kompleksu wiąże się z tym, że jest się oglądanym z loży honorowej przez znane postacie. W środę pojawił się tam m.in. Beckham. 22-latka nie zdawała sobie jednak z tego sprawy aż do momentu zakończenia pojedynku. Na własne życzenie, nauczona doświadczeniem z finału ubiegłorocznego US Open. Wtedy zdekoncentrowała się na chwilę, widząc na trybunach aktora Matthew Perry'ego.

- Byłam bardzo zadowolona z tego, że właściwie od początku meczu powtarzałam sobie, żeby nie patrzeć, kto siedzi w loży honorowej. Faktycznie, byłam skoncentrowana i ani razu tam nie zerknęłam. W pewnym sensie starałam się ominąć taką sytuację, bo mogłoby mnie to rozproszyć. Po meczu faktycznie zobaczyłam, że oglądał i bardzo mnie to ucieszyło - relacjonowała z uśmiechem zdobywczyni czterech tytułów wielkoszlemowych.

Usatysfakcjonowana była też tym, co pokazała w środę na korcie. - To był kolejny równy występ z mojej strony. Jestem zadowolona z wyniku i z tego, jak grałam. Nigdy nie jest łatwo grać przeciwko Sarze, bo biega do każdej piłki i zawsze przedłuża wymiany. Ale chciałam być cierpliwa. Dziś skorzystałam ze swojej mocy. To był dla mnie świetny mecz - oceniła.

Jak dodała, czuje się pewnie i dobrze. - Co, szczerze mówiąc, w moim przypadku nie zdarza się często na Wimbledonie - rzuciła, nawiązując żartobliwie do kłopotów z ubiegłego roku.

Świątek przyznała też, w obu dotychczasowych meczach tego turnieju w obecnym sezonie pod względem taktycznym zrealizowała wszystkie założenia. Swoje i trenera. Polka ma też świadomość ze swojego szczęśliwego położenia. Niewielu zawodników rozegrało już od poniedziałku oba swoje pojedynki zgodnie z planem.

- Cieszę się, że moje mecze były wyznaczone na kortach z dachem, więc byłam pewna, że się rzeczywiście odbędą. Nieco łatwiej się przygotowywać, wiedząc to. Ale z drugiej strony, wiem, że i tak byłabym stale gotowa, gdyby moje spotkanie było przerwane. Z pewnością taka sytuacja jest bardziej komfortowa. Dzięki temu ma się taki normalny wielkoszlemowy rytm z dniem przerwy między meczami - analizowała.

Jeden z dziennikarzy przekazał liderce rankingu WTA, że w środę awansowała na czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby setów wygranych 6:0. 22-latkę ucieszyła ta wiadomość.

- To świetnie. Nie wiedziałam tego. Zawsze miło coś takiego słyszeć. Cieszę się, że jestem w stanie grać tak równo, utrzymywać skupienie, bo czasem trudno jest prowadzić, gdy masz na koncie już dwa przełamania. Zawsze jednak staram się grać każdą piłkę w taki sam sposób niezależnie od wyniku - zastrzegła.