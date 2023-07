Historyczny transfer piłkarza Ekstraklasy. Pierwszy taki od ponad 20 lat

Szymon Włodarczyk jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Polsce. W ubiegłym sezonie zdobył dziewięć bramek i zanotował jedną asystę i był jednym z największych odkryć całych rozgrywek. To sprawiło, że wzbudził spore zainteresowanie na rynku transferowym i w kolejnym sezonie nie zagra już w Górniku Zabrze.

Sturm Graz sprowadzi polskiego napastnika. Rekordowy transfer

Od kilku dni mówi się o tym, że Włodarczyk zagra w Sturmie Graz. Te doniesienia potwierdził portal Meczyki.pl, który poinformował, że 20-latek jest już w drodze na testy medyczne do Austrii. Ma je przejść w czwartek i wówczas podpisać czteroletnią umowę z Austriakami.

Sturm Graz ma zapłacić za młodego napastnika trzy miliony euro plus bonusy. Tym samym Włodarczyk stanie się drugim najdroższym transferem w historii klubu. Dotychczas najwięcej zapłacili za Charlesa Amoaha, który w sezonie 2000/01 trafił do klubu z FC St. Gallen i kosztował 3,93 miliona euro. W sezonie 2001/02 Austriacy zapłacili 2,66 miliona euro za Francisco Rojasa. Oznacza to, że po raz pierwszy od 23 lat Sturm Graz wydaje na piłkarza co najmniej 3 miliony euro. Co ciekawe, kiedy austriacki klub kupował czy to Amoaha czy to Rojasa, to... Włodarczyka nie było jeszcze na świecie!

Rekordowe transfery do Sturmu Graz (stan na 5 lipca 2023):

Charles Amoah (z FC St. Gallen, sezon 2000/01) - 3,93 mln euro Francisco Rojas (z Colo Colo, 2001/02) - 2,66 mln euro William Boving (z FC Kopenhagi, 2022/23) - 2,20 mln euro Andres Fleurquin (z Defensor Sporting Club, 1999/2000), Didier Angibeaud (z OGC Nice, 1998/99) - 2,05 mln euro

Według portalu Meczyki.pl Górnik Zabrze będzie mógł liczyć na procent od kolejnych transferów Włodarczyka. W umowie znajdzie się zapis do tego uprawniający. To ważna wiadomość dla polskiego klubu.

Sturm Graz w sobotę 8 lipca rozegra dwa mecze towarzyskie - ze Spartakiem Trnavą oraz Backa Topolą. Niewykluczone, że podczas któregoś z nich nieoficjalny debiut zaliczy młodzieżowy reprezentant Polski.