Chciał prowadzić reprezentację Polski, przejął Belgię. PZPN nawet nie reagował

Cezary Kulesza długo wybierał nowego selekcjonera reprezentacji Polski, ale ostatecznie zdecydował się na Fernando Santosa. Portugalczyk przyleciał już do kraju i od jutro weźmie się do pracy. Innym z kandydatów do objęcia tej funkcji był Domenico Tedesco. Jednak tylko medialnym, gdyż okazało się, że PZPN nie zareagował na chęć objęcia przez niego kadry.

Tedesco i Wilmots zgłosili się do PZPN. Związek nie odpowiedział

Domenico Tedesco ostatecznie objął kadrę narodową Belgii. Zastąpił na tym stanowisku Roberto Martineza, który - nomen omen - również był kandydatem na stanowisko szkoleniowca "Biało-czerwonych". - Domenico Tedesco został nowym trenerem Belgii. Już po odpadnięciu naszej reprezentacji z MŚ, w pierwszych dniach grudnia, jeden z agentów zgłosił kandydaturę Tedesco do PZPN. Ten miał być zainteresowany pracą w Polsce, ale do rozmów nie doszło. Podobnie było z Markiem Wilmotsem. - napisał na Twitterze Sebastian Staszewski, dziennikarz "Interii".

37-letni szkoleniowiec od września 2022 roku był bezrobotny. Wcześniej pracował RB Lipsk czy Spartaku Moskwa. Najdłużej od lipca 2017 do marca 2019 prowadził Schalke. W 75 meczach uzyskał średnią punktową na poziomie 1,57. Wcześniej nie pełnił funkcji selekcjonera.

Bogate doświadczenie w prowadzeniu kadry narodowej ma za to Marc Wilmots, który przez ponad cztery lata były selekcjonerem właśnie reprezentacji Belgii. Później prowadził Wybrzeże Kości Słoniowej czy Iran, lecz były to ledwie kilkumiesięczne kadencje.

Obaj trenerzy zgłosili swoją chęć prowadzenia "Biało-czerwonych", ale PZPN nie odpowiedział na ich odzew.