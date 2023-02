Oficjalnie: Reprezentacja Belgii ogłosiła nowego selekcjonera. "Nowoczesny"

Po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze z reprezentacją Belgii pożegnał się dotychczasowy selekcjoner Roberto Martinez (później objął Portugalię). Tamtejsza federacja zorganizowała otwarty casting na nowego trenera, zgłoszenia można było składać za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych. "Szukamy seryjnego zwycięzcy z doświadczeniem w kierowaniu najlepszymi zawodnikami świata" - napisano w ogłoszeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo PZPN poszedł na całość. "Wybór z najwyższej półki"

Belgia oficjalnie ogłosiła zatrudnienie Domenico Tedesco w roli selekcjonera

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że nowym trenerem Belgów zostanie Domenico Tedesco. Wtedy obie strony były na etapie dopełniania ostatnich formalności, po czym miało dojść do podpisania umowy. W środę belgijska federacja oficjalnie zakomunikowała, że 37-letni Włoch został nowym selekcjonerem. "To nowoczesny trener z doświadczeniem na najwyższym poziomie międzynarodowym. Preferuje ofensywną piłkę, opartą na wysokim pressingu" - tak przedstawiono go na oficjalnej stronie RBFA.

Tedesco nie ukrywał, że bardzo cieszy go możliwość pracy z Belgami. Tamtejsi działacze od razu zrobili na nim dobre wrażenie. - Od pierwszej rozmowy czułem, że to było właściwe miejsce, od razu nadawaliśmy na tych samych falach. Jestem bardzo zmotywowany i nie mogę się doczekać, aby zacząć. To dla mnie wielki zaszczyt być nowym trenerem reprezentacji Belgii - powiedział. Pierwszym celem postawionym przed trenerem jest awans na mistrzostwa Europy w 2024 roku.

Tedesco nigdy nie pracował z reprezentacjami. Wcześniej był zatrudniony w RB Lipsk (2021-2022), z którym wywalczył Puchar Niemiec. Wcześniej pracował jako trener Schalke (2017-2019) oraz Spartaka Moskwa (2019-2021). Reprezentację Belgii po raz pierwszy poprowadzi w marcowych meczach ze Szwecją (eliminacje EURO 2024) oraz Niemcami (towarzyski).

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl