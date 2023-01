Przełom ws. nowego selekcjonera. Kulesza dokonał wyboru

Poszukiwania nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski trwają od końca grudnia, kiedy poinformowano, że PZPN nie przedłuży kontraktu z Czesławem Michniewiczem. Od tego momentu w mediach ruszyła giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby objąć kadrę.

Krychowiak puścił oczko do jednego z kandydatów na selekcjonera

"Jeśli chodzi o zagranicznych szkoleniowców, prezes Kulesza jest już po rozmowach z - jak się wydaje - trzema głównymi kandydatami. Nie skończyło się na pojedynczych spotkaniach, Kulesza rozmawiał z nimi kilkukrotnie. Zamiast wyraźnych głosów dochodzi do nas podszeptywanie, że w walce o posadę trenera wysoko stoją notowania Vladimira Petkovica. 59-letni Bośniak pochodzenia chorwackiego miał zrobić dobre wrażenie na pierwszym spotkaniu. Zaplusował wiedzą, konkretami i entuzjazmem. Był otwarty na oczekiwania i model pracy zaproponowany przez prezesa" – informuje na łamach Sport.pl Kacper Sosnowski.

Kulesza już wie, kto zostanie nowym selekcjonerem

Wiele wskazuje na to, że nazwisko nowego selekcjonera poznamy już niedługo. Proces wyboru selekcjonera zbliża się ku końcowi. Cezary Kulesza w rozmowie z RMF ogłosił, że trener został już wybrany. - Można powiedzieć, że wiem już kto będzie, z tym że decyzyjność zostaje po drugiej stronie. Wiadomo, że może to się przeciągnąć kilka dni i po prostu czekam na odpowiedź z drugiej strony. Czekam na akceptację – poinformował prezes. Dodał, że chodzi o zagranicznego trenera.

- Najważniejszym kryterium na pewno było to, czy wcześniej prowadził jakąś reprezentację, bo to dosyć istotne. Prowadzenie reprezentacji a drużyny klubowej to są naprawdę różne metody, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że już dzisiaj ten kandydat jest wybrany i czekamy na potwierdzenie z drugiej strony - powiedział prezes PZPN-u.

Media: PZPN dostał odpowiedź od kandydata na selekcjonera. "Nie"

Choć ostatecznej daty wyboru selekcjonera Polski nie ma, to według słów Kuleszy nazwisko powinniśmy poznać najdalej w przyszłym tygodniu. Biało-Czerwoni swój pierwszy mecz w tym roku (el. ME 2024) zagrają z Czechami 24 marca.