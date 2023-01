Zbigniew Boniek o kandydacie na selekcjonera. "Jego treningi? Top"

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od kilku tygodni szuka nowego selekcjonera dla reprezentacji Polski. Ale wciąż nie wiadomo, na kogo postawi Cezary Kulesza. W medialnych spekulacjach pojawia się wielu kandydatów, najczęściej Nenad Bjelica, Vladimir Petković, Herve Renard czy Steven Gerrard. Ale co jakiś czas słychać także polskie nazwiska - Jana Urbana, Marka Papszuna czy Michała Probierza. Orędownikiem opcji polskiej jest m.in. Zbigniew Boniek.

- Gerrard? Każdy polski trener, który został wymieniony w ostatnim czasie, byłby lepszy od Gerrarda, który o polskiej reprezentacji nic nie wie - kilka dni temu powiedział Boniek. A Kulesza oficjalnie przyznał, że rozważa Probierza.

- Myślę, że z Michałem dobrze się znamy i wiem, że jest dobrym trenerem. Na pewno Michał Probierz krąży w mojej głowie. Nie deklaruję się i nie mówię, jaka jest sytuacja. Czas pokaże - stwierdził kilka dni temu Kulesza w rozmowie z TVP Sport.

We wtorek Boniek skomentował kandydaturę Probierza. - Widziałem treningi Probierza i innych podczas mojej kariery. Michał na boisku w pracy jest Top. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, to na pewno nie do pracy na boisku - oznajmił były prezes PZPN.

Probierz sam nie wierzy

- Cieszę się, że prezes Kulesza wymienia mnie w gronie kandydatów. Na pewno mnie jednak nie wybierze, bo opinia publiczna by go zjadła. Jest trend nienawiści wobec mojej osoby. Pierwsze, co by było, to "beznadziejny wybór" w opinii publicznej - powiedział kilka dni temu w rozmowie z serwisem Meczyki.pl Probierz. Został dopytany o to, czy Kulesza się kieruje opinią publiczną.

- Myślę, że każdy się kieruje - odpowiedział trener. - Teraz jest na Netfliksie taki film o tym, jak manipulowano opinią publiczną podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych. Hugh Grant gra tam taką szyderczą rolę. I jest pokazane, jak 10 zmiennych informacji na Twitterze potrafi wywołać lawinę.

- Lawina dotycząca mojej osoby i obcokrajowców wypłynęła dawno. Ale minęło kilka lat, a jak się nie mylę, to obcokrajowców nadal gra dużo. Ale tamten atak był spersonalizowany tylko na mnie - dodał Probierz, który w czasach pracy w Cracovii uchodził za trenera stawiającego na zagranicznych piłkarzy, zamiast dawać szansę młodym Polakom.

Obecnie Probierz jest selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Poprowadził ją w czterech meczach, z których jeden wygrał, jeden zremisował i dwa razy przegrał.

Największymi sukcesami Probierza są dwa Puchary Polski oraz dwa Superpuchary, które wywalczył jako trener Cracovii oraz Jagiellonii Białystok. W przeszłości 50-latek pracował też w Termalice, Lechii Gdańsk czy Widzewie Łódź.