Kulesza złożył ofertę kandydatowi na selekcjonera. I czeka na odpowiedź

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Wiele wskazuje, że tym razem nie będzie to polski szkoleniowiec. Tak wynika z informacji, do których dotarł Jakub Seweryn. Wśród kandydatów z naszego kraju wymieniano chociażby Marka Papszuna czy Jana Urbana. Największe szanse mieli mieć jednak Vladimir Petković, Paulo Bento czy Steven Gerrard.

Kulesza: Czekam na odpowiedź. Druga strona potrzebuje czasu

Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, sam przyznał, że na jego liście kandydatów znajdują się aktualnie trzy nazwiska. - Najbardziej jestem zaangażowany w rozmowy właśnie z tymi osobami - podkreślił Kulesza w rozmowie z Eurosportem.

I choć prezes PZPN nie chce zdradzić konkretnych nazwisk, podkreśla, że złożył już konkretną ofertę jednemu z nich. - Konkretnego dnia wyboru nowego selekcjonera nie podam, jak będziemy wszystko wiedzieli, to ogłoszę. Nie jest to ode mnie uzależnione, czekam na odpowiedź. Druga strona potrzebuje czasu, żeby podjąć decyzję - ujawnił Kulesza. - Chce się zastanowić, musi zaakceptować nasze warunki, ewentualnie w tych warunkach coś zmienić. Myślę, że do końca miesiąca sprawa powinna się wyjaśnić - zakończył prezes PZPN.

Tym samym na informacje dotyczące konkretnych nazwisk ze strony PZPN trzeba jeszcze zaczekać. Według nieoficjalnych informacji, o tym, kto ostatecznie przejmie reprezentację Polski i poprowadzi ją w eliminacjach do Euro 2024, mamy przekonać się pod koniec stycznia. Wiele wskazuje na to, że może to nastąpić po 25 stycznia, gdy zbierze się zarząd PZPN.