Herve Renard potwierdził, że chciałby być następcą Michniewicza: To nie był żart

Reprezentacja Polski w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze zmierzy się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Trenerem tej ostatniej reprezentacji od 2019 roku jest Herve Renard, były selekcjoner Zambii, Angoli, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Maroka.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski może zagrać z gigantem przed MŚ. Wielkie pieniądze dla PZPN [Sport.pl LIVE]

Herve Renard docenia Biało-Czerwonych. "Możecie myśleć o wygranej z każdym rywalem"

Szkoleniowiec Arabii Saudyjskiej udzielił wywiadu "WP Sportowym Faktom". Francuz ocenił przede wszystkim wynik losowania fazy grupowej mistrzostw świata. Jednak 53-latek określił również szansę reprezentacji Polski na sukces w Katarze, zwracając uwagę na kilku kluczowych zawodników w kadrze Czesława Michniewicza.

- Myślę, że polskich piłkarzy znam całkiem nieźle. Lewandowski to kwestia oczywista. To, że macie jednego z najlepszych graczy na świecie, sprawia, że możecie myśleć o wygranej z każdym rywalem. Argentyna i Meksyk na pewno was się obawiają. W dużej mierze właśnie dlatego, że macie Roberta. Ale oczywiście wiem, że Polska to nie tylko on – podkreślił trener, dodając: - Macie też świetnego bramkarza, Szczęsnego, od kilku lat go obserwuję, to przecież filar Juventusu. Jest Zieliński z Napoli, bardzo dobry piłkarz. Nie mógłbym też pominąć Glika. Bardzo charakterny zawodnik, dobrze pamiętam go jeszcze z gry w Monaco. No i Krychowiak - podsumował Renard.

Ma polskie korzenie, spotkamy go na MŚ. "Kiedyś chciałbym zostać waszym selekcjonerem"

Francuz odniósł się również do swojej wypowiedzi sprzed kilku dni, kiedy przyznał, że w przyszłości chciałby zostać selekcjonerem naszej kadry. - To nie był żart. Prowadziłem już kilka reprezentacji w Afryce, teraz pracuję z kadrą z Azji, ale nie mam jeszcze na koncie europejskiego zespołu narodowego. Gdyby więc kiedyś była taka szansa, to czemu nie? - podkreślił Francuz.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Herve Renard i jego wyboista droga do ławki trenerskiej

53-latek będzie jednym z najciekawszych selekcjonerów tegorocznego mundialu. Głównie z uwagi na swoją wyboistą karierę. Jako piłkarz, Renard grał w barwach trzech zespołów: AS Cannes (1983–1990), Stade de Vallauris (1991–1997) oraz SC Draguignan (1997–1998). Po zakończeniu kariery sportowej Francuz chciał zostać trenerem, jednak na przeszkodzie stanęły finanse. Realizację swoich marzeń Renard rozpoczął od... sprzątania.

Piekarski reaguje po fali wyzwisk w stronę Szymańskiego. "Nie szczujcie"

- Po zakończeniu gry w piłkę szykowałem się do pracy trenerskiej, ale wiadomo było, że muszę iść szczebel po szczeblu, co oznaczało długą drogę, od niższych lig. I wtedy pracowałem też jako sprzątacz. Sortowałem śmieci, czyściłem budynki. Mój dzień był wtedy bardzo długi. Pobudka o 2:30, praca od 3:00 do południa. Potem sjesta, a od 17:00 prac trenerska. Kładłem się spać o 23:00, więc przez tamte lata spałem naprawdę niewiele. Ale nie żałuję tego czasu - podkreślił Renard.

53-latek dodał również, że tak nieoczywista droga do kariery, okazała się cennym doświadczeniem. - Nie chcę być oderwany od rzeczywistości, a to była dla mnie dobra szkoła życia. Już z domu wyniosłem określone wartości, mama dużo mi ich przekazała, a ta praca jeszcze je ugruntowała. Być skromnym, stąpać twardo po ziemi - zakończył Renard.