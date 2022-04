Ma polskie korzenie, spotkamy go na MŚ. "Kiedyś chciałbym zostać waszym selekcjonerem"

Pod względem atrakcyjności widowiska "polska" grupa będzie z pewnością niezwykle ciekawa. Oczywistym faworytem wydaje się być Argentyna, jednak wiele poprzednich turniejów pokazało, że nawet teoretycznie najlepsza reprezentacja w grupie może mieć problem. Dla kibiców biało-czerwonych starcia z tymi rywalami będą niezwykle ciekawe.

Renard zadowolony z losowania

W rozmowie z TVP Sport selekcjoner Arabii Saudyjskiej Herve Renard opowiedział o swoich odczuciach po losowaniu. - Bardzo trudna grupa, ale to są mistrzostwa świata. Wiecie o tym lepiej niż my. To wysoki poziom, więc musimy być gotowi, ale też cieszyć się mundialem. Bardzo ważne jest, by dobrze się przygotować, bo to będzie trudna rywalizacja, ale fantastyczna - ocenił.

Francuski selekcjoner opisał również, na co stać jego reprezentację na mundialu. - Radziliśmy sobie bardzo dobrze w eliminacjach, ale to było w Azji. Skończyliśmy przed Japonią, Australią, a więc bardzo dobrymi, silnymi zespołami w naszej konfederacji. Teraz będzie już inny etap, musimy być gotowi na najwyższy poziom - dodał.

Renard ma polskie korzenie

W drugim spotkaniu turnieju Polska zmierzy się z Arabią Saudyjską. Jak się okazuje, dla Renarda będzie to wyjątkowe starcie. - Dla mnie to też coś znaczy, ponieważ moi dziadkowie byli z Polski. Myślę, że moja mama jest bardzo szczęśliwa dzisiejszego wieczora. Dedykuję jej to losowanie. Kiedyś chciałbym zostać waszym selekcjonerem. To byłoby coś szczególnego - powiedział.

Herve Renard jest selekcjonerem reprezentacji Arabii Saudyjskiej od lipca 2019 roku. Wcześniej prowadził również Zambię, Angolę, Wybrzeże Kości Słoniowej i Maroko, z którym zagrał na mundialu w 2018 roku. W klubowej karierze prowadził natomiast USM Algier, FC Sochaux i LOSC Lille.