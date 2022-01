Głos z Włoch: "PZPN złożył dwuletnią ofertę następcy Sousy". Sprawdziliśmy, czy to prawda

Wciąż trwają poszukiwania następcy Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Chociaż pierwotnie wymieniano nazwiska polskich trenerów takich jak Adam Nawałka, Czesław Michniewicz, Jerzy Brzęczek czy Marek Papszun, to coraz więcej wskazuje na to, że nowym selekcjonerem kadry będzie zagraniczny szkoleniowiec.

W sobotę prezes PZPN - Cezary Kulesza- spotkał się z Fabio Cannavaro. Kulesza potwierdził te informacje i opowiedział o spotkaniu w studiu Viaplay. - Mogę potwierdzić, że spotkanie się odbyło. Rozmawialiśmy półtorej godziny, ale były to tylko luźne dyskusje. Na spotkaniu nie padły żadne obietnice, bo rozmawiam z wieloma trenerami. Bardzo jednak doceniam, że trener Cannavaro przyjechał do Warszawy i chciał się ze mną spotkać. To znaczy, że nas ceni i uważa nas za poważną i silną federację - powiedział Kulesza.

I dodał: - Cannavaro ma pewien błysk w oku. Jako piłkarz odnosił wielkie sukcesy. Niczego jednak mu nie obiecałem. Rozmawialiśmy na wiele tematów, ale przewodnim oczywiście była reprezentacja Polski. Na razie nic więcej zdradzić nie mogę, bo rozmawiam też z kilkoma innymi osobami.

Kulesza złożył ofertę Cannavaro?!

Nieco inne informacje podał znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Według jego informacji spotkanie Kuleszy z Cannavaro rzeczywiście przebiegło w bardzo miłej atmosferze, ale nie zakończyło się bez konkretów. Zdaniem Włocha Kulesza złożył Cannavaro ofertę prowadzenia reprezentacji Polski, oferując mu dwuletnią umowę.

Zdaniem Di Marzio Cannavaro dał sobie kilka dni do namysłu. Sam Kulesza w studiu Viaplay powiedział, że ostateczną decyzję chciałby podjąć do 19 stycznia.

Według informacji, do których dotarł Jakub Seweryn ze Sport.pl, informacje podawane przez Di Marzio nie są prawdziwe. Oczywiście, spotkanie Kuleszy z Cannavaro przebiegło w pozytywnej atmosferze, po której obie strony rozstały się z dobrymi odczuciami. Kuleszy podobało się to, że to sam Cannavaro zaproponował swoje przybycie do Polski na spotkanie.

Było ono jednak jedynie zapoznawczo-koncepcyjne. Obie strony poznały swoje koncepcje, Cannavaro był w stanie powiedzieć niemało o reprezentacji Polski i polskiej piłce, ale trzeba podkreślić, że do żadnych konkretów nie doszło. Zresztą, gdy do nich dojdzie, Cannavaro będzie reprezentowany przez Piniego Zahaviego i to z nim będzie wówczas rozmawiał PZPN. Włochowi nie została zaoferowana jeszcze żadna oferta, gdyż jak usłyszeliśmy, "to jeszcze nie jest ten etap". Prezes PZPN chce się jeszcze spotkać z innymi wybranymi kandydatami, po czym dopiero zostanie podjęta decyzję, z kim związek będzie rozmawiał o szczegółach współpracy ws. przejęcia polskiej kadry.

Cannavaro to mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki z 2006 roku. 48-latek w karierze piłkarza grał m.in. w Interze, Juventusie i Realu Madryt. Jako trener prowadził chińskie Guangzhou (dwukrotnie) i Tianjin Quanjian oraz suadyjskie Al-Nassr. Przez chwilę był też selekcjonerem reprezentacji Chin.

24 marca Polska zagra w Moskwie z Rosją w półfinale baraży o awans na MŚ. Jeśli pokonamy Rosjan, to 29 marca podejmiemy zwycięzcę meczu Szwecja - Czechy.