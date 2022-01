Świetny występ polskiego 20-latka w Hiszpanii. Dwie asysty i gol!

Gospodarze objęli prowadzenie w 15. minucie, gdy po podaniu Cristiana Herrery gola strzelił Sergio Castel. Goście nie załamali się złym początkiem i szybko zadali rywalom dwa ciosy. Zrobił to dokładnie Jimenez Xisco, który zdobył bramki w 24. i 27. minucie.

UD Ibiza wyrównała tuż przed przerwą, a w akcji swój udział miał Mateusz Bogusz. Polak asystował przy golu Herrery. 20-latek popisał się też siedem minut po przerwie, kiedy ponownie asystował przy golu Herrery, który dał Ibizie prowadzenie 3:2.

Gol i dwie asysty Bogusza

Tego gospodarze już nie oddali. Co więcej, konsekwentnie je podwyższali. W 56. minucie zrobił to Ibiza, a 12 minut później Bogusz. Polak otrzymał prostopadłe podanie, wyszedł sam na sam z bramkarzem, który, choć odbił pierwszy strzał Bogusza, to przy dobitce był już bez szans, bo piłka spadła pod nogi pomocnika na pustą bramkę.

W 86. minucie wynik meczu na 6:2 ustalił Sergio Castel. Po 23 kolejkach UD Ibiza zajmuje 10. miejsce w tabeli z 31 punktami na koncie. Zespół Bogusza traci tylko trzy punkty do strefy barażowej o awans do La Liga. Alcorcon to ostatnia drużyna ligi, która w 23 meczach uciułała raptem 11 punktów.

Bogusz, który w Hiszpanii gra od lata zeszłego roku na zasadzie wypożyczenia z Leeds United, w tym sezonie rozegrał 21 meczów, strzelił cztery gole i miał sześć asyst. Szansę na powiększenie dorobku Polak będzie miał 22 stycznia, gdy UD Ibiza zagra na wyjeździe z Malagą.