Tomaszewski żąda zwolnienia Sousy za jego zachowanie. "Nieetyczne"

Paulo Sousa w ostatnich dniach jest przymierzany do opuszczenia reprezentacji Polski i rozpoczęcia pracy w Brazylii. Sousa jest jednym z kandydatów do objęcia Flamengo Rio de Janeiro. "Mamy informację, że Sousa jest bardzo zainteresowany zaakceptowaniem projektu Flamengo. Sousa jest postrzegany w Brazylii jako człowiek o silnej osobowości" - mówiła w rozmowie ze Sport.pl dziennikarka Isabelle Costa, pracująca dla kanału S1 Live. Poza Flamengo sytuację Sousy obserwuje Internacional Porto Alegre.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto następcą Paulo Sousy? Kandydat wydaje się oczywisty. "Nigdy tego nie ukrywał"

Jan Tomaszewski domaga się zwolnienia Paulo Sousy. "Podziękować, zapłacić"

Jan Tomaszewski rozmawiał z "Super Expressem" przed świętami Bożego Narodzenia. Były reprezentant Polski był w stanie wymienić tylko jeden plus gry biało-czerwonych w 2021 roku. "Mowa o zremisowanym meczu z Anglią. Też graliśmy wtedy o jednego mniej, bo Paulo Sousa z uporem maniaka wystawia drugą dziewiątkę, przez co tracimy przewagę w środku pola. Mieliśmy szansę zająć pierwsze miejsce w grupie, ale Sousa nie trafiał ze składem. O Euro 2020 już nie wspominam" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Tomaszewski nie zmienił zdania na temat Paulo Sousy. Jego zdaniem obecny selekcjoner reprezentacji Polski powinien zostać zwolniony. "Wręcz powinien zostać zdymisjonowany. Trzeba mu podziękować, zapłacić, rozliczyć się z nim. Jeśli prawdą jest, że Sousa rozmawia z jakimiś drużynami z Brazylii, a ma kontrakt z PZPN, to jest to dla mnie nieetyczne. Jak mają się czuć piłkarze, którzy słyszą, że ich szkoleniowiec rozmawia z innymi na wypadek, gdyby nie wyszło z nimi" - dodał.

Były reprezentant Polski ma żal do Paulo Sousy po sytuacją związaną z barażami. "Za to zdarzenie z meczu z Węgrami mam też pretensje do Cezarego Kuleszy. Jest dużo niedomówień. Nie wiem, czy Paulo Sousa celowo wystawił rezerwy, bo myślał, że ma rozstawienie w barażach, czy zrobił to z własnej niewiedzy. Tutaj sto procent winy ponosi Sousa, to jest kompromitacja selekcjonera. A teraz Pan Portugalczyk próbuje pokazać Polakom, jaki to on jest rozchwytywany" - skwitował Tomaszewski.