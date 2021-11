Wrze w kadrze? Kadrowiczom nie spodobała się decyzja Roberta Lewandowskiego

W meczu z Węgrami nie zagrali Robert Lewandowski, Kamil Glik (decyzja zawodników i trenera), pauzujący za kartki Grzegorz Krychowiak. Z kolei Piotr Zieliński pojawił się na boisku w drugiej połowie. Polska zagrała fatalny mecz, przegrała 1:2 i nie będzie rozstawiona w losowaniu baraży o MŚ. Rozstawienie dawałby nam już remis na Stadionie Narodowym.

Gigantyczna krytyka za odstawienie kluczowych zawodników, a przede wszystkim Roberta Lewandowskiego, spadła na selekcjonera Paulo Sousę. Nie tylko krytyka kibiców, lecz także działaczy w PZPN, którzy zaczęli myśleć nawet o zwolnieniu Portugalczyka. Do tego jednak nie dojdzie, zaporą są m.in. pieniądze, które trzeba by było mu wypłacić w ramach odszkodowania.

Robert Lewandowski nie chciał zagrać z Węgrami

Powoli pojawiają się kolejne kulisy decyzji Sousy. Według Interii Sport o odpoczynek poprosił sam Robert Lewandowski, na co selekcjoner się zgodził. Co ciekawe, ten pomysł bardzo nie spodobał się innym kadrowiczom reprezentacji Polski.

- To był dobry moment na tego typu zmiany. Po meczu każdy jest mądry, bo znamy wynik. Uważam, że to był odpowiedni czas na danie szansy zmiennikom. Musimy być silniejsi jako drużyna. Mieliśmy zagwarantowany awans do baraży, robiliśmy do tej pory wszystko tak, jak należy. Ale przed nami cel do zrealizowania. Zespół musi dojrzeć mentalnie do tego, żeby dobrze rozwiązywać mecze. W przyszłości takie sytuacje mogą się wydarzyć. Nie możemy polegać na kilku świetnych zawodnikach. Musimy wprowadzać młodzież, która musi zdobyć międzynarodowe doświadczenie – tak zarzuty odpierał Paulo Sousa tuż po meczu z Węgrami.

Znamy potencjalnych rywali Polaków w barażach o awans na MŚ. Tak wygląda rozstawienie

Drużyny, które będą rozstawione w barażach to: Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja i Walia. Pozostałe drużyny, które nie będą rozstawione to: Turcja, Polska, Macedonia Północna, Ukraina, Austria i Czechy. Podczas losowania, które odbędzie się 26 listopada, przekonamy się, na którą z rozstawionych drużyn trafimy w półfinale baraży. Ten mecz zagramy na wyjeździe. W przypadku zwycięstwa, o miejscu rozgrywania decydującego finału, zadecyduje losowanie.