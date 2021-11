Domagali się natychmiastowego zwolnienia Sousy. Mamy odpowiedź prezesa PZPN

Porażka z Węgrami 1:2 w poniedziałkowy wieczór miała opłakane skutki dla reprezentacji Polski, która rzutem na taśmę straciła rozstawienie w barażach. To oznacza trudniejszego rywala już w półfinale, który w dodatku nie zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym. Co to oznacza dla kadry i PZPN? Piłkarze tracą "dwunastego" zawodnika i stadion, na którym czują się znakomicie, PZPN z kolei kilkanaście milionów złotych wpływów.

Jak pisaliśmy we wtorek, po decyzjach Paulo Sousy i ich skutkach w związku, było bardzo nerwowo. Prezes Cezary Kulesza sam był wściekły na selekcjonera, a do tego niejedna osoba z jego otoczenia po meczu namawiała go do zwolnienia Portugalczyka.

Sport.pl udało się skontaktować z prezesem PZPN i zapytać o przyszłość Paulo Sousy. Co czeka portugalskiego selekcjonera reprezentacji Polski?

- Obowiązuje nas podpisana umowa. Zgodnie z nią trener pracuje do końca eliminacji, a baraże są ich częścią - zaznaczył w rozmowie z nami Cezary Kulesza.

- Celem jest awans na mundial i obiecuję, że jako PZPN dopełnimy wszelkich starań, by drużyna i trener mieli jak najlepsze warunki do odpowiedniego przygotowania się na decydujące marcowe mecze - dodał.

Prezes piłkarskiej centrali nie ukrywał swojego rozczarowania poniedziałkowym występem Biało-Czerwonych. - Mecz był słaby w naszym wykonaniu, nie wykorzystaliśmy okazji do tego, by zakończyć fazę grupową eliminacji ważnym zwycięstwem, które utwierdziłoby kibiców w przekonaniu, że drużyna idzie w dobrym kierunku - mówił Kulesza.

- Zespół popełniał zbyt dużo błędów, często indywidualnych, wynikających po prostu z podejmowania w decydujących momentach złych decyzji. Węgrzy wcale nie byli drużyną dużo lepszą, ale to my po prostu zagraliśmy poniżej naszych możliwości. Do tej pory Stadion Narodowy można było uznawać za naszą twierdzę. Teraz będziemy długo musieli pracować, by ponownie uzyskać tak długą passę bez porażki w Warszawie - tłumaczył prezes PZPN.

Jak Kulesza ocenia eksperymenty Paulo Sousy z pozostawieniem poza składem Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika (obaj poza kadrą) czy Piotra Zielińskiego (ławka)? - Decyzję podjął trener w porozumieniu z zawodnikiem i drużyną. Tak jak mówiłem po meczu, selekcjoner zaryzykował, ale wynik meczu i gra drużyny negatywnie zweryfikowały jego pomysł na spotkanie z Węgrami. Jestem zawiedziony wynikiem, ale trzeba szybko się podnieść, bo przed nami baraże, w których walczymy o awans. Wiele drużyn już odpadło, a my wciąż jesteśmy w grze - zaznaczył.

Utrata rozstawienia sprawia, że droga na mundial stała się bardziej wyboista. Już w półfinale baraży Polacy mogą zagrać z Portugalią, Włochami czy Szwecją i to na wyjeździe.

- Nie ma co do tego wątpliwości, że bardzo mocno skomplikowaliśmy swoją sytuację, choć byliśmy zależni od siebie w kwestii rozstawienia. Czekamy teraz na losowanie. Baraże i tak zapowiadały się na niełatwo, a teraz poziom trudności wzrósł kilkukrotnie - nie ukrywał Cezary Kulesza.

Losowanie par i drabinek barażowych odbędzie się 26 listopada w Zurychu. Baraże zostaną rozegrane w dniach 24-25 marca (półfinały) oraz 28-29 marca (finały) 2022 roku.