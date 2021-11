Grzegorz Lato grzmi po porażce z Węgrami. "To zas*any obowiązek Sousy"

Nie tam miało wyglądać zwieńczenie eliminacji mistrzostw świata w Katarze w wykonaniu reprezentacji Polski. Nasza kadra skompromitowała się, przegrywając w poniedziałek kluczowe spotkanie w kwestii rozstawienia w barażach z Węgrami 1:2. Była to pierwsza porażka Polaków na Stadionie Narodowym od ośmiu lat. Wtedy to dokładnie 5 marca 2014 roku drużyna prowadzona jeszcze przez Adama Nawałkę przegrała w meczu towarzyskim ze Szkocją 0:1 po bramce Scotta Browna.

Lato grzmi po porażce z Węgrami. "Niech teraz idą na klęczkach do kościoła"

Porażka w meczu z Węgrami sprawiła, że kwestia rozstawienia w barażach nie zależy już od nas, a od wyników wtorkowych spotkań w innych grupach. Szanse na to, że będą one dla nas korzystne, są jednak bardzo małe. Dlatego w mediach i wśród kibiców rozgorzała dyskusja na temat kontrowersyjnych decyzji selekcjonera Paulo Sousy, które ten podjął w niedzielę. Portugalczyk zdecydował się dać wolne naszemu kapitanowi Robertowi Lewandowskiemu i filarowi obrony Kamilowi Glikowi. Do tego w pierwszym składzie nie wystawił w poniedziałek, choćby Piotra Zielińskiego, który pojawił się dopiero w drugiej połowie, gdy Polacy przegrywali już 0:1.

Lista wstydu Paulo Sousy. To niestety nie jest żart. To fakty

Do krytycznych głosów wobec Paulo Sousy dołączył się właśnie Grzegorz Lato. Były prezes PZPN nie gryząc się w język, przyznał, że nie rozumie decyzji selekcjonera. - Mieliśmy obowiązek wygrać to spotkanie i selekcjoner powinien zrobić wszystko, by drużyna miała do tego optymalne warunki. Zamiast się na tym skupić, Sousa zaczął kalkulować - powiedział 71-latek w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - "Lewemu" dał odpocząć, Glika oszczędzał ze względu na kartki, a te wszystkie kalkulacje mogą się skończyć tym, że za chwilę zawalimy najważniejszy cel na całe eliminacje. Jego świętym, wręcz zasr***m obowiązkiem było wystawienie najmocniejszego składu. Chyba nie zrozumiał stawki - kontynuował były napastnik.

Lato zwrócił również uwagę na to, że poważnie zmalały nasze szanse na awans na mundial. Według byłego prezesa PZPN nasza kadra prawdopodobnie zaprzepaściła wszystko w poniedziałek. - Boję się, że do Kataru nie pojedziemy, bo bez rozstawienia szanse są o wiele mniejsze. Zobaczymy jeszcze, na kogo trafimy w półfinale, jednak nie widzę dużych szans na rozstawienie. Niech teraz kadrowicze i ich trener idą na klęczkach do kościoła i modlą się o korzystne wyniki innych spotkań - stwierdził były reprezentant Polski, który nie ukrywa, że nie jest zwolennikiem obecnego selekcjonera. - Największe sukcesy z reprezentacją osiągali polscy trenerzy, a nie zagraniczni. To wszystko, co mam do powiedzenia na temat Sousy - podsumował.

Bartłomiej Drągowski może zmienić klub. 12 milionów euro

Reprezentacji Polski nie pozostaje teraz nic innego jak obserwowanie wyników wtorkowych meczów eliminacji. Te rozpoczną się o godzinie 20:45, a relacją tekstową na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.