Polscy piłkarze podjęli decyzję: Nie klękną na Wembley, ale wykonają inny gest

- Nie wiem, czy klękniemy wraz z Anglikami. Na razie na zgrupowaniu ten temat się nie pojawił. Tyle było ważniejszych, bardziej niebezpiecznych, że to jest ostatni temat, który nas interesuje - powiedział Zbigniew Boniek, prezes PZPN w programie "Sekcja Piłkarska" w Sport.pl w poniedziałek.

Polacy nie uklękną na Wembley. Inny gest wobec walki z rasizmem

Teraz wiemy już, że kadra ma nie klęknąć przed spotkaniem. "Według naszej wiedzy reprezentanci Polski, podobnie jak Boniek, nie byli zwolennikami klękania przed pierwszym gwizdkiem, ale wspólnie zdecydowali się na inny gest. Podobny, jaki przed spotkaniem z Walią podjęli Czesi, którzy wskazali palcem na znaczek "Respect", czyli "Szacunek", naszyty na lewym rękawku koszulek" - pisze w tekście na portalu meczyki.pl, dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Podobnie robili już Czesi

"Po wydarzeniach z ostatnich tygodni, czeska federacja ogłasza, że reprezentacja zajmuje neutralne, apolityczne stanowisko wobec inicjatywy Black Lives Matter, w ramach której wielu piłkarzy klęka przed meczami" - informowała czeska federacja piłkarska jeszcze przed meczem z Walią, podczas którego faktycznie piłkarze tego kraju nie klęknęli, a jedynie pokazywali na napis na koszulkach.

Ruch "Black Lives Matter" zapoczątkował protesty w Stanach Zjednoczonych po tragicznej śmierci George'a Floyda. Aktywiści z całego świata włączyli się w ruch, którego celem jest walka z przemocą wobec ciemnoskórej społeczności oraz rasizmem systemowym. Zwyczaj klękania przed zawodami sportowymi zapoczątkował futbolista San Francisco 49ers Colin Kaepernick, który oprócz uklęknięcia podnosił w górę zaciśniętą pięść. Później znalazł on naśladowców na stadionach całego świata i w różnych dyscyplinach. W czerwcu 2020 roku zwyczaj rozpowszechnił się na boiskach piłkarskich w Wielkiej Brytanii. Piłkarze w Premier League przed meczami nie tylko klękali, ale również mieli na koszulkach naszywki z hasłem "Black Lives Matter". Na początku obecnego sezonu hasło zostało zamienione na "No Room for Racism", ale zwyczaj klękania pozostał.

Tak zachowali się polscy piłkarze

Te informacje potwierdziły się, a komunikat w tej sprawie wydał również PZPN >>

