Anglia - Polska. Gdzie i o której oglądać mecz el. MŚ 2022? Transmisja TV, stream online

Reprezentacja Polski w środę 31 marca rozegra swój trzeci mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Drużyna Paulo Sousy zmierzy się z reprezentacją Anglii na Wembley. Dla Polaków jest to szansa na drugi triumf z tym przeciwnikiem w historii. Wcześniej udało się tego dokonać w 1973 roku. Wtedy to reprezentacja pod wodzą śp. Kazimierza Górskiego wygrała 2:0 na stadionie Śląskim w Chorzowie. W sumie obie reprezentacje mierzyły się do tej pory 19 razy. W 11 spotkaniach triumfowali Anglicy, siedmiokrotnie padał remis i raz zwyciężyła Polska. Ostatni raz spotkały się w 2013 roku na Stadionie Narodowym i również w ramach eliminacji do mundialu. Triumfowali Anglicy 2:0, po bramkach Wayne'a Rooney'a i Stevena Gerrarda.

Ogromne problemy kadrowe w reprezentacji Polski. Wielkie wyzwanie przed Paulo Sousą.

Od samego początku marcowego zgrupowania reprezentacji Polski pojawiają coraz to gorsze wieści. Rozpoczęło się od wykrytego koronawirusa u Mateusza Klicha. Z tego powodu pomocnika zabrakło w meczu z Węgrami. W przypadku pomocnika Leeds United dochodziło do kilku absurdalnych zwrotów akcji. Część testów u Klicha wyszło pozytywnych, a część negatywnych i przez to wyniknęło niemałe zamieszanie. Ostatecznie jednak ten decydujący był pozytywny i zawodnik musiał się poddać kwarantannie, która wykluczyła go z dalszej gry. Po meczu z Węgrami pozytywny wynik testu otrzymał bramkarz Łukasz Skorupski, a po spotkaniu z Andorą Kamil Piątkowski i Grzegorz Krychowiak. W przypadku tego drugiego sytuacja też stała się skomplikowana, ponieważ pomocnik jest ozdrowieńcem. Ostatecznie po interwencji PZPN w UEFA Krychowiak dołączył do kadry prywatnym samolotem.

Najgorsza informacja dla Paulo Sousy nie jest jednak spowodowana koronawirusem, a urazem kolana. Doznał go kapitan naszej reprezentacji, Robert Lewandowski. W poniedziałek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że napastnik nie zagra w meczu z Anglią. Lekarz kadry postawił diagnozę, która zakładała 5-10 dni przerwy dla Lewandowskiego. Jednak po powrocie do Monachium ustalenie klubowych lekarzy były dużo gorsze i napastnik będzie musiał pauzować przez około cztery tygodnie. Jest to fatalna wiadomość przede wszystkim dla samego zawodnika, który przez ten uraz może stracić szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera. Paulo Sousa będzie musiał dokonać roszad w składzie i spróbować jak najlepiej załatać dziurę po naszym kapitanie. Według informacji dziennikarza Sport.pl Kacpra Sosnowskiego, w wyjściowej jedenastce Roberta zastąpi Krzysztof Piątek.

Reprezentacja Anglii również ma problemy zdrowotne. Kontuzje wykluczyły już takich zawodników jak - Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jordan Henderson, Jadon Sancho czy Jordan Pickford. W pierwszych dwóch meczach podopieczni Garetha Southgate'a poradzili sobie jednak bardzo dobrze i pewnie wygrali oba spotkania. Najpierw 5:0 pokonali San Marino, a następnie 2:0 reprezentacje Albanii. Selekcjoner Anglików bardzo łatwo może wypełnić braki w drużynie z uwagi na szeroką kadrę. Podchodzi jednak z dużym szacunkiem do naszej drużyny i uważa, że nawet bez Lewadowskiego będziemy groźni. - Myślę, że Polska ma świetnych zawodników i bylibyśmy naiwni, sądząc, że przez brak Lewandowskiego będzie przez to mniej groźna. Jeśli zdejmiemy nogę choćby na minutę, będziemy cierpieć - podkreślił selekcjoner gospodarzy podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Eliminacje MŚ. Anglia – Polska. Przewidywane składy.

Anglia: Pope – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Philipps, Rice, Mount – Foden, Kane, Sterling

Polska (według Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl): Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus – Moder, Krychowiak – Jóźwiak, Szymański, Zieliński - Piątek

Mecz eliminacji do MŚ w Katarze. Polska kontra Anglia. Gdzie i kiedy oglądać?

Spotkanie Anglia - Polska w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze odbędzie się 31 marca 2021 roku o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.