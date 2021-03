Tak zachowali się polscy piłkarze, gdy Anglicy klęknęli na Wembley. PZPN wydał komunikat

Temat rasizmu nie przestaje budzić wielkich emocji. Piłkarze w Premier League i reprezentanci Anglii na znak protestu przeciw dyskryminacji osób czarnoskórych i wsparcia akcji "Black Lives Matter" klęczą przed rozpoczęciem meczów. I choć przed wcześniejszymi dwoma spotkaniami Anglików w eliminacjach mistrzostw świata rywale (San Marino i Albania) dołączali do zawodników Garetha Southgate'a, to Polacy nie zdecydowali się na taki krok. Ale walkę z rasizmem zdecydowali się wesprzeć w inny sposób.

Zobacz wideo Polacy uklękną na murawie Wembley? Boniek: Jestem absolutnie przeciwko takim akcjom

Anglia – Polska: reprezentanci Polski nie uklęknęli przed startem meczu

Gdy Anglicy klęczeli przed pierwszym gwizdkiem arbitra, Polacy – wzorem Czechów – zdecydowali się wskazać palcami na znajdujący się na koszulkach napis "RESPECT" (szacunek). We wtorek rzecznik prasowy Czechów tłumaczył, dlaczego w meczu z Walią piłkarze nie zdecydowali się klęczeć: – Po wydarzeniach z ostatnich tygodni, czeska federacja ogłasza, że reprezentacja zajmuje neutralne, apolityczne stanowisko wobec inicjatywy Black Lives Matter, w ramach której wielu piłkarzy klęka przed meczami.

Polacy wskazywali logo RESPECT (szacunek), by wesprzeć walkę z rasizmem TVP Sport

Komunikat w tej sprawie wydał również PZPN. - Piłkarze reprezentacji Polski przed meczem z Anglią na Wembley zajęli neutralne i apolityczne stanowisko wobec inicjatywy „Black Lives Matter” - czytamy.

Anglia – Polska: Zbigniew Boniek był przeciwko klęczeniu przed meczem

W programie "Sekcja Piłkarska" w Sport.pl zapytaliśmy prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, jakie ma nastawienie do tego typu zachowań. – Ja jestem absolutnie przeciwko takim akcjom. To jest bowiem populizm, bo za tym nic nie idzie. Piłkarze czasem klękną, a jakby się niektórych z nich spytać, dlaczego klęczą, to nawet by nie wiedzieli – ocenił Boniek.

Anglia – Polska: ruch "Black Lives Matter" zagościł w światowym sporcie

Ruch "Black Lives Matter" zapoczątkował protesty w Stanach Zjednoczonych po tragicznej śmierci George'a Floyda. Aktywiści z całego świata włączyli się w ruch, którego celem jest walka z przemocą wobec ciemnoskórej społeczności oraz rasizmem systemowym. Zwyczaj klękania przed zawodami sportowymi zapoczątkował futbolista San Francisco 49ers Colin Kaepernick, który oprócz uklęknięcia podnosił w górę zaciśniętą pięść. Później znalazł on naśladowców na stadionach całego świata i w różnych dyscyplinach.

W czerwcu 2020 roku zwyczaj rozpowszechnił się na boiskach piłkarskich w Wielkiej Brytanii. Piłkarze w Premier League przed meczami nie tylko klękali, ale również mieli na koszulkach naszywki z hasłem "Black Lives Matter". Na początku obecnego sezonu hasło zostało zamienione na "No Room for Racism", ale zwyczaj klękania pozostał.