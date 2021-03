Szokujący skład Polski na mecz z Anglią! Paulo Sousa idzie na całość

W meczu z Węgrami (3:3) Paulo Sousa zdecydował się na grę trójką z tyłu. W starciu z Andorą (3:0) wystawił trzech napastników. A na mecz z Anglią zdecydował się raz jeszcze zmienić ustawienie. Na Wembley zagramy z pięcioma obrońcami, bez skrzydłowych i z dwoma napastnikami. Ale Arkadiusz Milik zasiądzie tylko na ławce!

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy uklękną na murawie Wembley? Boniek: Jestem absolutnie przeciwko takim akcjom

Anglia – Polska: znamy składy. Polacy w defensywnym wariancie

Paulo Sousa na Wembley postawił na bardziej defensywny wariant, dokładnie tak jak w "Sekcji Piłkarskiej" w Sport.pl zapowiadał prezes PZPN Zbigniew Boniek. W bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Linię obrony stworzą trzej stoperzy – Kamil Glik, Jan Bednarek i Michał Helik, który na Węgrzech zagrał słabo. Jego powrót do jedenastki jest dużym zaskoczeniem, bo mecz z Andorą obejrzał z wysokości trybun. W roli wahadłowych zobaczymy Bartosza Bereszyńskiego i Macieja Rybusa.

W środku pola wystąpią Jakub Moder, Piotr Zieliński oraz Grzegorz Krychowiak, który do kadry dołączył dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR. W składzie nie ma ani jednego naturalnego skrzydłowego, co może pozwalać myśleć, że Sousa boczne korytarze chce otwierać dla Bereszyńskiego i Rybusa. W ataku zobaczymy dwóch piłkarzy. W jedenastce znaleźli się Krzysztof Piątek i Karol Świderski. O ile obecność tego pierwszego nie jest żadnym zaskoczeniem, bo snajper Herthy bardzo dobrze prezentował się w dwóch dotychczasowych spotkaniach, tak wystawienie Świderskiego musi zaskakiwać. Piłkarz PAOK-u zadebiutował w starciu z Andorą, zdobył bramkę i w oczach selekcjonera w hierarchii wysunął się przed Milika, który w dwóch ostatnich spotkaniach zaprezentował się słabo. Przed Świderskim trudne zadanie zastąpienia kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, po którym - co ciekawe - przejął numer "9" na reprezentacyjnej koszulce.

Anglia – Polska: Paulo Sousa wystawił odważny skład. Czy to zadziała?

Jedenastka wystawiona przez Sousę jest co najmniej odważna, przynajmniej pod kątem nazwisk. Selekcjoner pokazuje, że mimo wpadki w Budapeszcie dalej ufa Helikowi, a także że nie ma dla niego świętych krów, bo tak należy traktować odstawienie Milika. Zaskakiwać może też posadzenie na ławce Kamila Jóźwiaka. Skrzydłowy Derby County był jednym z najlepszych polskich piłkarzy w marcowych meczach eliminacyjnych, jednak na Wembley zasiądzie tylko na ławce rezerwowych.

"Byłem blisko gry dla Polski. Moja mama nazywa się Waldowska"

Anglia – Polska: znamy skład Anglików, Gareth Southgate nie zaskoczył

W przeciwieństwie do Sousy, selekcjoner Anglików nie zdecydował się na poważniejsze zmiany. Względem starcia z Albanią (2:0), w składzie doszło do jednej zmiany. Ben Chilwell zastąpił Luke'a Shawa. Od pierwszej minuty gra Mason Mount, którego występ stał pod znakiem zapytania.

Anglia – Polska: mecz kluczowy dla układu tabeli w grupie I

Początek meczu Polska – Anglia w środę o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Dziś odbędą się też dwa inne mecze naszej grupy – Andora zagra z Węgrami, a San Marino z Albanią.

Po dwóch kolejkach w tabeli grupy I prowadzą Anglicy, którzy mają komplet sześciu punktów. Drugie miejsce zajmuje Polska, a trzecie Węgry. Oba te zespoły mają po cztery oczka. Tabelę zamyka San Marino, które nie zdobyło ani jednego punktu, a w dwóch meczach straciło osiem goli.

Trener Węgrów narzeka i odnosi się do Lewandowskiego. "Niemcy to Niemcy, rozumiesz"

Do mistrzostw świata zakwalifikują się zwycięzcy dziesięciu grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach. Oprócz nich wystąpią również dwie najlepsze ekipy z Ligi Narodów UEFA, które nie wywalczą przepustki z eliminacji. Z baraży na mundial pojadą trzy najlepsze zespoły. Półfinały play-offów odbędą się w marcu 2022 roku. O awansie do ich finału przesądzi jedno starcie. Podobnie będzie w finałach, a o gospodarzu każdego spotkania zadecyduje losowanie.