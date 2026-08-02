Lewandowski w końcu strzelił! Tak wyglądało pierwsze trafienie Polaka w USA

Robert Lewandowski nie jest zawodnikiem, który zachwyca w ligowych debiutach. Te najlepsze notował w Polsce - z kibicami Znicza Pruszków i Lecha Poznań przywitał się bramkami. W Borussii Dortmund swojego pierwszego gola zdobył dopiero w trzecim meczu na boiskach Bundesligi, a w Bayernie i w Barcelonie - w drugim. W USA było podobnie. Nie udało się w pierwszym meczu z Interem Miami oraz w drugim spotkaniu z New York City FC.

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Lewandowski strzelił gola w MLS! Tak wyglądało to trafienie

Kibice Chicago Fire na pewno liczyli na to, że Lewandowski zdobędzie gola w pierwszym meczu przed własnymi kibicami - tym bardziej po zawodzie, jaki mogli poczuć, gdy najpierw z powodu dymu został odwołany domowy mecz ich drużyny z Vancouver Whitecaps.

Dziś podobnych historii nie było, ale mecz nie zaczął się najlepiej dla gospodarzy. W 18. minucie pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Pep Biel z Charlotte FC. Tylko że Chicago Fire ściągnęło Lewandowskiego po to, żeby ten robił różnicę. I Polak zrobił to od razu po bramce rywali.

Piłka trafiła do Lewandowskiego przed pole karne - świetnie zgrał mu ją Zinckernagel - gdzie Polak ją sobie przyjął, poprawił i po prostu oddał strzał w kierunku bramki. Wystarczyło. Bramkarz nie zdążył z interwencją.

A to nie był koniec! Polak gra dziś świetnie i w 68. minucie trafił do siatki po raz drugi. Był to gol na 2:1. "Nie bez powodu nazywają go LewanGOALskim" napisał oficjalny profil Chicago Fire.

Mecz wciąż trwa. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.