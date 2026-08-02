Polski sztorm w Chicago. Lewandowski wziął sprawy w swoje ręce

Czy Robert Lewandowski ma w zwyczaju strzelać w debiutach przed własną publicznością? Historia wskazuje na to, że nie za bardzo. Polski napastnik jak dotąd miał takowych debiutów na koncie pięć. Spojrzeliśmy w przeszłość i okazało się, że trafić do siatki w pierwszym meczu na domowym stadionie nowej drużyny udało mu się tylko raz. W dodatku nie było to ani na Camp Nou, ani na Allianz Arenie, ani na Signal Iduna Park, ani nawet w Poznaniu. Dokonał tego wyłącznie w Pruszkowie, jeszcze jako 17-latek w sierpniu 2006 roku (niecały tydzień przed 18. urodzinami) w starciu rundy wstępnej Pucharu Polski z Mrągowią Mrągowo, które Znicz wygrał 4:1.

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Chicago murem za Lewandowskim. Nie tylko piłkarskie

Skoro zatem Lewandowski przywitał się z własnymi kibicami golem w swoim pierwszym klubie, to można się było zastanawiać, czy powtórzy to w zespole zapewne ostatnim. Bezsprzecznie wszyscy tego potrzebowali. On sam, by rozwiązać worek z bramkami w MLS i przekonać się, że koledzy jednak potrafią mu podać. Kibice, którzy zaczęli już po dwóch meczach tęsknić za jego poprzednikiem Hugo Cuypersem. Trener Gregg Berhalter, by upewnić się, że proces dopasowywania Polaka do drużyny idzie w dobrym kierunku. Oraz sama drużyna, bo po mundialu Chicago Fire przegrało oba mecze, jakie rozegrało i groziła im pierwsza w sezonie seria trzech porażek.

Można było mieć wiele zastrzeżeń co do tego, jak klub z Wietrznego Miasta ogłaszał i prezentował transfer Lewandowskiego (minimalizm to mało powiedziane). Niemniej jego debiut w Chicago bezsprzecznie był wyczekiwany. Klub nawet opublikował w mediach społecznościowych filmik, na którym witają go i zagrzewają do walki Caleb Wilson, koszykarz Chicago Bulls, Cairo Santos, futbolista Chicago Bears, a także Pete Crow-Armstrong, baseballista Chicago Cubs. Innymi słowy, sportowa strona miasta wyczekiwała na jego pierwsze trafienie.

Do Mrągowii Mrągowo (Znicz), Chazaru Lenkoran (Lech), Karabachu Agdam (BVB), Wolfsburga (Bayern) i Rayo Vallecano (Barcelona), czyli grona drużyn, przeciwko którym Lewandowski debiutował przed własną publicznością, dołączyło Charlotte FC. Klub, dla którego swego czasu 32 gole strzelił Karol Świderski, a cztery bramki Kamil Jóźwiak. Na papierze wyrównane starcie, bo obie drużyny dzielił ledwie punkt w tabeli Konferencji Wschodniej. Forma? Tu lepiej wypadało Charlotte, bo oni zdobyli po przerwie na mundial już cztery punkty w dwóch meczach.

Trener Chicago Gregg Berhalter po wpuszczeniu go jedynie z ławki przeciwko New York City (1:3) tym razem zdecydował się na przywrócenie Lewandowskiego do wyjściowej jedenastki. Polak dostał nawet specjalne przywitanie na stadionie Soldier Field. Wyszedł na murawę chwilę po wszystkich i dostał niemałą owację od publiczności. Lewandowskiego przywitał też silny wiatr, co oczywiście w pełni pasowało, bo określenie "Wietrzne Miasto", które przylgnęło do Chicago, nie wzięło się znikąd.

Umiesz liczyć? Licz na siebie. I Lewandowski umiał

Jak się okazało, był to wiatr zmian. Nie zadziałał od razu, bo przez pierwszy kwadrans Lewandowski nadal nie mógł liczyć na wsparcie i szukał piłki nawet na skrzydle. W dodatku w 18. minucie Chicago straciło gola. Jednak właśnie wtedy Lewandowski po raz pierwszy w MLS udowodnił, że jemu naprawdę wiele nie trzeba. W 20. minucie Philipp Zinckernagel zgrał Polakowi piłkę głową tuż przed szesnastkę, a nasz rodak przyjął, jeszcze poprawił ułożenie piłki i huknął po ziemi tuż przy słupku. Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego na amerykańskiej ziemi stał się faktem. Nasz reprezentant to jeden z najwybitniejszych "lisów" pola karnego w historii tego sportu, ale swoje konto za oceanem otworzył strzałem spoza niego.

Choć właściwie nic w tym zaskakującego, bo zespół z Chicago miał duże problemy z precyzyjnym dostarczeniem piłki w szesnastkę. Czy to do Polaka, czy do kogokolwiek innego. Gol Lewandowskiego był dla nich w pierwszej połowie jak manna z nieba. Naprawdę mało zrobili, by tę bramkę zdobyć, a mimo to ją otrzymali dzięki klasie naszego rodaka.

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Panowie zagrajcie mu choć w miarę dobrą piłkę. To naprawdę wystarczy

W drugiej połowie Lewandowski mógł mieć kapitalną asystę, gdy imponująco precyzyjnym prostopadłym podaniem wypuścił Zinckernagela. Duńczyk przegrał jednak pojedynek z bramkarzem, a skoro tak, to ktoś musiał mu pokazać, jak to się robi. Nadeszła 69. minuta. Chicago po ponad godzinie gry wyjątkowo nieporadnej, przerywanej jedynie przebłyskami Lewandowskiego, przeprowadziło wreszcie składną akcję, a Polak dostał w końcu podanie na jeden kontakt w polu karnym. Więcej nie było trzeba. Mimo naciskającego obrońcy opanował piłkę i precyzyjnie, wręcz szokująco, z tak niełatwej pozycji strzelił tuż przy słupku.

Lewandowski miał w końcu mecz, na który czekał. Dostał w końcu akcję, na którą czekał i mógł ją sfinalizować. To była podwójna lekcja. Dla rywali, że Polakowi odrobina miejsca wystarczy, by sprawić, iż przeciwnicy gorzko pożałują. Oraz dla samego Lewandowskiego, bo oba jego gole łączy to, że strzelił je, gdy przebywał tam, gdzie lubi najbardziej, czyli w świetle bramki. Nie zbiegał ze skrzydła, nie szukał wtedy gry bliżej linii środkowej. Jeśli trener Berhalter wypracuje system, który pozwoli Polakowi trzymać się głównie swych ulubionych stref, zyska broń, jakiej w tej lidze nie ma nikt inny.

Zobaczyliśmy też coś nowego. Mianowicie występ Lewandowskiego w nowych barwach od pierwszej do ostatniej minuty. Zastanawialiśmy się, czy Polak nie zostanie zmieniony w końcówce, by posłuchać owacji od kibiców. Jednak oni okazali mu sympatię w inny sposób. Wszak, gdy dostał żółtą kartkę za kłótnie z arbitrem, sędzia otrzymał porcję gwizdów, którą słyszeli pewnie nawet w Kanadzie. Lewandowski przed tym meczem nie miał na koncie gola w MLS, zwycięstwa w barwach Chicago i pełnego zaufania od kibiców. Po tym spotkaniu ma już to wszystko i oby z tego otwartego dziś worka z bramkami wysypało się ich jeszcze mnóstwo.