Koszmar Zmarzlika podczas historycznego Grand Prix Polski. Koniec serii

W sobotę, 1 sierpnia, odbyła się siódma runda Grand Prix. Była ona wyjątkowa, szczególnie dla polskich kibiców. Po raz pierwszy w historii zagościła bowiem w Łodzi (w przeszłości gospodarzami byli: Wrocław, Bydgoszcz, Chorzów, Leszno, Toruń, Gorzów Wielkopolski, Warszawa oraz Lublin). Łódzka Motoarena to jedyny debiutant w tym sezonie. Była to też szczególnie ważna runda dla Bartosza Zmarzlika, który przystąpił do niej z ledwie pięciopunktową przewagą w klasyfikacji generalnej nad drugim Brady’m Kurtzem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking kiełbasek żużlowych, czyli gdzie na żużlu warto zjeść

Fatalny dzień dla Zmarzlika. Nie tak miało być

Zmarzlik wystartował już w pierwszym biegu, ale ten nie poszedł po jego myśli. Na metę dotarł dopiero na trzecim miejscu, zgarniając tylko punkt. W kolejnej rywalizacji wcale nie było lepiej. Ba, sześciokrotny mistrz świata dotarł dopiero ostatni. Nie tylko źle wystartował, ale i był wyraźnie wolniejszy od rywali. Kolejny bieg? Drugie miejsce.

Dopiero w swoim czwartym starcie udało mu się triumfować, a w ostatnim dojechał do mety za plecami głównego rywala, czyli Brady'ego Kurtza. Po fazie zasadniczej to Australijczyk był drugi z 13 punktami na koncie, a Zmarzlik był dopiero szósty - osiem "oczek". Na czele był za to... Patryk Dudek, który wygrał aż cztery swoje biegi, a raz był trzeci.

I w końcu nadszedł ten wyczekiwany, 21. bieg. Tylko zwycięzca mógł awansować do wielkiego finału. W tym półfinale wystartował Zmarzlik. Niestety, Polak znów źle zaczął i nie był już w stanie odrobić tej straty. Dojechał za plecami Michaela Jepsena Jensena, przerywając serię aż 14 finałów z rzędu. To był historyczny rekord. Za jego plecami dojechał jeszcze Kacper Woryna. - To nie był wybitny, ba, nie był nawet bardzo dobry dzień dla Zmarzlika - mówili nieco rozczarowani eksperci.

Z 22. biegu do wielkiego finału awansował z kolei Robert Lambert. Przed nami był już tylko ostatni bieg. Polscy kibice po rozczarowaniu postawą obrońcy tytułu, trzymali mocno kciuki za Dudka. Zadanie było piekielnie trudne. W końcu rywalizował tam m.in. Kurtz. Australijczyk zakończył jednak finał na przedostatnim miejscu. Co to oznacza? W klasyfikacji generalnej zrównał się punktami ze Zmarzlikiem. Dziś triumfował Lambert, przed Dudkiem!

Bieg po biegu: