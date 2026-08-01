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Koszmar Zmarzlika podczas historycznego Grand Prix Polski. Koniec serii

To już koniec historycznej serii Bartosza Zmarzlika! Obrońca tytułu po raz pierwszy od 14 rund nie awansował do finału Grand Prix. Porażka jest o tyle bolesna, że doszło do niej w pierwszych w historii zmaganiach w Łodzi. Ostatecznie sobotnie zawody wygrał Robert Lambert, a drugi był Patryk Dudek.
Bartosz Zmarzlik
L / PAP

W sobotę, 1 sierpnia, odbyła się siódma runda Grand Prix. Była ona wyjątkowa, szczególnie dla polskich kibiców. Po raz pierwszy w historii zagościła bowiem w Łodzi (w przeszłości gospodarzami byli: Wrocław, Bydgoszcz, Chorzów, Leszno, Toruń, Gorzów Wielkopolski, Warszawa oraz Lublin). Łódzka Motoarena to jedyny debiutant w tym sezonie. Była to też szczególnie ważna runda dla Bartosza Zmarzlika, który przystąpił do niej z ledwie pięciopunktową przewagą w klasyfikacji generalnej nad drugim Brady’m Kurtzem.

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Fatalny dzień dla Zmarzlika. Nie tak miało być

Zmarzlik wystartował już w pierwszym biegu, ale ten nie poszedł po jego myśli. Na metę dotarł dopiero na trzecim miejscu, zgarniając tylko punkt. W kolejnej rywalizacji wcale nie było lepiej. Ba, sześciokrotny mistrz świata dotarł dopiero ostatni. Nie tylko źle wystartował, ale i był wyraźnie wolniejszy od rywali. Kolejny bieg? Drugie miejsce.

Dopiero w swoim czwartym starcie udało mu się triumfować, a w ostatnim dojechał do mety za plecami głównego rywala, czyli Brady'ego Kurtza. Po fazie zasadniczej to Australijczyk był drugi z 13 punktami na koncie, a Zmarzlik był dopiero szósty - osiem "oczek". Na czele był za to... Patryk Dudek, który wygrał aż cztery swoje biegi, a raz był trzeci. 

I w końcu nadszedł ten wyczekiwany, 21. bieg. Tylko zwycięzca mógł awansować do wielkiego finału. W tym półfinale wystartował Zmarzlik. Niestety, Polak znów źle zaczął i nie był już w stanie odrobić tej straty. Dojechał za plecami Michaela Jepsena Jensena, przerywając serię aż 14 finałów z rzędu. To był historyczny rekord. Za jego plecami dojechał jeszcze Kacper Woryna. - To nie był wybitny, ba, nie był nawet bardzo dobry dzień dla Zmarzlika - mówili nieco rozczarowani eksperci.

Z 22. biegu do wielkiego finału awansował z kolei Robert Lambert. Przed nami był już tylko ostatni bieg. Polscy kibice po rozczarowaniu postawą obrońcy tytułu, trzymali mocno kciuki za Dudka. Zadanie było piekielnie trudne. W końcu rywalizował tam m.in. Kurtz. Australijczyk zakończył jednak finał na przedostatnim miejscu. Co to oznacza? W klasyfikacji generalnej zrównał się punktami ze Zmarzlikiem. Dziś triumfował Lambert, przed Dudkiem!

Bieg po biegu: 

  1. Anders Thomsen, Leon Madsen, Bartosz Zmarzlik, Nazar Parnicki
  2. Max Fricke, Andrzej Lebiediew, Robert Lambert, Piotr Pawlicki
  3. Jan Kvech, Jason Doyle, Dominik Kubera, Michael Jepsen Jensen
  4. Patryk Dudek, Kacper Woryna, Brady Kurtz, Kai Huckenbeck
  5. Patryk Dudek, Robert Lambert, Jason Doyle, Leon Madsen
  6. Michael Jepsen Jensen, Andrzej Lebiediew, Kai Huckenbeck, Bartosz Zmarzlik
  7. Jan Kvech, Kacper Woryna, Piotr Pawlicki, Anders Thomsen
  8. Max Fricke, Brady Kurtz, Dominik Kubera, Nazar Parnicki
  9. Brady Kurtz, Leon Madsen, Jan Kvech, Andrzej Lebiediew
  10. Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Kacper Woryna (W)
  11. Max Fricke, Anders Thomsen, Jason Doyle, Kai Huckenbeck
  12. Patryk Dudek, Michael Jepsen Jensen, Piotr Pawlicki, Nazar Parnicki
  13. Piotr Pawlicki, Leon Madsen, Kai Huckenbeck, Dominik Kubera
  14. Bartosz Zmarzlik, Max Fricke, Patryk Dudek, Jan Kvech
  15. Brady Kurtz, Robert Lambert, Michael Jepsen Jensen, Anders Thomsen
  16. Jason Doyle, Nazar Parnicki, Andrzej Lebiediew, Kacper Woryna
  17. Kacper Woryna, Leon Madsen, Michael Jepsen Jensen, Max Fricke
  18. Brady Kurtz, Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Jason Doyle
  19. Patryk Dudek, Dominik Kubera, Andrzej Lebiediew, Anders Thomsen
  20. Jan Kvech, Robert Lambert, Kai Huckenbeck, Nazar Parnicki
  21. Michael Jepsen Jensen, Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Max Fricke
  22. Robert Lambert, Jan Kvech, Leon Madsen, Jason Doyle
  23. Robert Lambert, Patryk Dudek, Brady Kurtz, Michael Jepsen Jensen. 

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