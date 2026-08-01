Królewski wprost po porażce Wisły. Tak nazwał Ekstraklasę

Po zwycięstwie na inaugurację sezonu z GKS-em Katowice (2:1) dla Wisły Kraków przyszedł czas na drugi test, ale tym razem wyjazdowy. Mimo to można ją nawet było postrzegać jako małego faworyta starcia z Piastem Gliwice, bo Gliwiczanie akurat swój pierwszy mecz przegrali 0:2 z Zagłębiem Lubin po słabiutkiej grze. Mało kto jednak oczekiwał, że w tym spotkaniu wyrachowanie i kalkulacja pójdą prosto do śmieci, a obie drużyny ruszą na siebie bez trzymania gardy.

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Poszli się bić i nie zamierzali przestać

Absolutnie szalony mecz, w którym Wisła ponownie potwierdziła duży potencjał ofensywny, ale jednocześnie wyszły jej duże braki w defensywie. Tak często było już przez lata w I lidze i jak widać, wiele się nie zmieniło. Ostatecznie to Piast wrócił z tej piłkarskiej wojny z tarczą, wygrywając 4:3. Wisła zaś musi się pogodzić z pierwszą porażką po powrocie do Ekstraklasy. Kilka godzin po meczu na wysłanie wiadomości do kibiców zdecydował się prezes Krakowian Jarosław Królewski. Podkreślił w niej, że wyciąganie daleko idących wniosków tak wcześnie jest błędem. Niemniej Ekstraklasa dała wszystkim ważną lekcję.

Królewski z przesłaniem do kibiców Wisły

- Być może jestem zbyt analityczny, zbyt zaangażowany i zbyt spokojny, by oceniać poszczególne mecze w sposób emocjonalny. Każdy wynik do 5.–7. kolejki jest pewną anomalią z punktu widzenia prognozowania i matematyki. Na tym etapie nie da się jeszcze o żadnej drużynie powiedzieć niczego ostatecznego – ani pozytywnego, ani negatywnego. Można oceniać przede wszystkim ambicję i zaangażowanie. Każdy, kto już teraz wyciąga daleko idące wnioski, po prostu się myli - i te pozytywne i negatywne - napisał Królewski.

- Jestem zadowolony z postawy mojej drużyny. Reszta należy do analizy naszego sztabu i zespołu analitycznego. Przegraliśmy zasłużenie. Ekstraklasa to liga pragmatyzmu. Dziękuję, że byliście dziś z nami. ESA uczy, jak ważne są szczegóły. Jedziemy dalej i widzimy się za tydzień. I żeby jasność: kocham przegrywać w rywalizacji, która prowadzi do czegoś większego. Bitwa <> wojna - podsumował prezes "Białej Gwiazdy".

W trzeciej kolejce Wisła Kraków wróci na swój stadion, a zmierzy się z drugą Wisłą, tą z Płocka. Ten mecz odbędzie się w piątek 7 sierpnia o 20:30. Dwa dni później Piast ruszy do Poznania, gdzie o 17:30 zmierzy się z Lechem.