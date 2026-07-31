Wszyscy odwracają się od Infantino. "Dalsze przywództwo zagrożone"

Kontrowersyjny plan sprzedaży części komercyjnych praw do mistrzostw świata wywołał największy kryzys wizerunkowy FIFA od lat. Coraz więcej federacji otwarcie kwestionuje nie tylko sam projekt, ale także prezydenta organizacji. "Dalsze przywództwo jest zagrożone" - pisze wprost "The Athletic" o Giannim Infantino.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o Lewandowskim: Takiego sfrustrowanego jeszcze nie widzieliśmy

UEFA i CONCACAF powiedziały "nie"

W czwartek odbyły się oddzielne spotkania UEFA oraz CONCACAF, podczas których omawiano propozycję FIFA dotyczącą utworzenia nowej spółki - FIFA Forward Enterprises (FFE). To właśnie do niej miałyby trafić komercyjne prawa do najważniejszych turniejów organizowanych przez FIFA, w tym mistrzostw świata i Klubowych Mistrzostw Świata.

FIFA planuje sprzedać do 21 procent udziałów w nowym podmiocie prywatnym inwestorom, pozyskując około 4,2 miliarda dolarów. Według władz światowej federacji pieniądze mogłyby zostać niemal natychmiast przekazane wszystkim 211 federacjom członkowskim.

Pomysł spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem. Po zakończeniu obrad zarówno UEFA, jak i CONCACAF wydały oświadczenia odrzucające propozycję FIFA. Co więcej, europejska federacja uzgodniła, że wszystkie 55 krajowych związków należących do UEFA zbojkotują rozgrywki FIFA, jeśli projekt nie zostanie wycofany.

Coraz mniej zaufania do Infantino

Jak informuje "The Athletic", podczas spotkania UEFA nie prowadzono formalnej dyskusji na temat przyszłości Gianniego Infantino. Według źródeł obecnych na obradach kwestia zaufania do prezydenta FIFA była jednak wielokrotnie poruszana w nieoficjalnych rozmowach.

Jeszcze bardziej wymowne sygnały napłynęły z CONCACAF. Według jednego ze źródeł cytowanych przez "The Athletic" zdecydowana większość członków konfederacji uważa, że traci zaufanie do Infantino lub już całkowicie je utraciła. Choć inne źródło oceniło tę interpretację jako nieco zbyt mocną, potwierdziło, że wśród federacji panują poważne obawy dotyczące sposobu zarządzania FIFA i poziomu przejrzystości podejmowanych decyzji.

Przypomnijmy, że łącznie UEFA i CONCACAF zrzeszają 90 z 211 federacji członkowskich FIFA, dlatego ich sprzeciw stanowi poważny problem dla światowej federacji.

Gianni Infantino kieruje FIFA od 2016 roku. Jego obecna kadencja zakończy się w 2027 roku, a w marcu ma ubiegać się o reelekcję. Jeszcze przed wydarzeniami ostatnich dni powszechnie zakładano, że nie będzie miał żadnego kontrkandydata. W kwietniu konfederacje z Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej publicznie zapowiedziały poparcie jego kandydatury.

Teraz po raz pierwszy od wielu lat przyszłość Infantino jako najważniejszej osoby w światowym futbolu zaczęła być otwarcie podawana w wątpliwość.

Czytaj także: Wstrząsające wyznanie gwiazdy Barcelony. "Najgorsze lato mojego życia"

Po fali krytyki Infantino przekonywał, że projekt nie jest obowiązkowy i zostanie wdrożony wyłącznie wtedy, gdy uzyska poparcie większości z 211 federacji członkowskich oraz Rady FIFA. Światowa federacja wydała również oficjalne oświadczenie, w którym zapewniła, że szanuje publicznie wyrażane opinie i obawy, ale jednocześnie nadal zamierza forsować swój projekt.