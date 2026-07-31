Media: Sześciu piłkarzy na wylocie z Realu. Mourinho ich nie chce

Obrońcy: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Marc Cucurella i pomocnik Bernardo Silva - to dotychczasowe letnie transfery Realu Madryt. O krok od podpisania umowy z wicemistrzami Hiszpanii jest też skrzydłowy Yan Diomande. Hiszpańskie media piszą też, że wszystko wskazuje na to, że Real Madryt pozyska też środkowego pomocnika Rodriego z Manchesteru City.

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Ci piłkarze mogą odejść z Realu Madryt

Jeśli Real Madryt pozyska aż sześciu tej klasy piłkarzy, chcąc nie chcąc, musi z kilkoma się pożegnać z obecnej kadry. Według "Cadena SER" na liście życzeń zawodników do opuszczenia Realu Madryt jest aż sześciu graczy. Są to obrońcy Ferland Mendy i Raul Asensio, pomocnicy Eduardo Camavinga, Franco Mastuntuono oraz napastnicy: Endrick i Gonzalo Garcia.

"Jeśli chodzi o odejścia, rozważa się nawet sześć możliwych wypożyczeń lub sprzedaży, jak donosi dziennikarz Hector Gonzalez: Rozważane są nazwiska Mendy'ego, Asensio, Camavingi, Mastantuono, Endricka i Gonzalo. Niektórzy jako transfery stałe, inni jako wypożyczenia, a jeszcze inni, o których losie klub i Mourinho wciąż muszą zdecydować" - pisze "Cadena SER".

Hiszpańskie radio dodaje, że wciąż możliwe jest, że z Realu Madryt odejdą brazylijski skrzydłowy Vinicius oraz francuski środkowy pomocnik Aurelien Tchouameni.

"Do wszystkich tych odejść trzeba też dodać potencjalną sprzedaż Viniciusa i Tchouameniego, którzy otrzymali oferty z Arsenalu oraz Manchesteru United. Angielskie kluby wciąż się nimi interesują. Teraz pozostaje pytanie, czy władze Realu Madryt zdecydują się na przykład na przedłużenie umowy z Viniciusem, czy nie - czytamy w "Cadena SER".

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Real Madryt rozpocznie La Ligę od wyjazdowego meczu z 11. drużyną ubiegłego sezonu - Espanyolem. Początek spotkania 22 sierpnia o godz. 21.30.