Wstrząsające wyznanie gwiazdy Barcelony. "Najgorsze lato mojego życia"

Fermin Lopez był największym pechowcem reprezentacji Hiszpanii przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata rozegranych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. 23-letni pomocnik FC Barcelony miesiąc przed rozpoczęciem turnieju złamał kość śródstopia i w efekcie nie mógł zagrać na mundialu.

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Emocjonalne wyznanie Fermina Lopeza. "Potrzebowałem pomocy"

Teraz Fermin Lopez otwarcie opowiedział o trudnym okresie, jaki przeżył przed i w trakcie mistrzostw świata.

- To było najgorsze lato mojego życia. Byłem w najlepszej formie w karierze, wszystko układało się znakomicie, a potem przyszła kontuzja. Z takich sytuacji człowiek wyciąga lekcje, ale prawda jest taka, że tego lata przeżyłem naprawdę bardzo trudny czas - przyznał Fermin Lopez w rozmowie z hiszpańską rozgłośnią Catalunya Radio.

Lopez nie oglądał nawet pierwszych meczów reprezentacji Hiszpanii w fazie grupowej mundialu.

- Nie oglądałem pierwszych spotkań Hiszpanii na mistrzostwach świata, bo po prostu nie potrafiłem. Chciałem tam być, chciałem zagrać na mundialu - powiedział Lopez.

Pomocnik FC Barcelony potem zaczął oglądać mecze, a na finale MŚ z Argentyną był obecny na trybunach. Teraz z jego stanem zdrowia i psychiką jest już coraz lepiej.

- Chcę to jasno powiedzieć - bardzo cieszyłem się, że moi koledzy z drużyny wygrali mistrzostwa świata. Dzięki mojej rodzinie, partnerce i przyjaciołom udało mi się przez to przejść. Potrzebowałem pomocy. Po kontuzji chcę wrócić z jeszcze większą motywacją. Uważam, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Już pokazałem, w jaki sposób mogę pomóc Barcelonie, a w nadchodzącym sezonie muszę to potwierdzić - dodał.

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Fermin Lopez w reprezentacji Hiszpanii dotychczas zagrał siedem spotkań i miał dwie asysty. Jego bilans w FC Barcelonie w poprzednim sezonie to: 48 meczów, 13 goli i 17 asyst.