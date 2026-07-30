Znamy rywala Górnika Zabrze w el. Ligi Europy! Znana marka

Górnik Zabrze zremisował 1:1 w rewanżowym starciu II rundy el. Ligi Mistrzów z Fenerbahce, co oznaczało odpadnięcie z gry o fazę ligową najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. Zabrzanie jednak spadli do eliminacji Ligi Europy i wciąż walczą o to, by napisać piękną historię w fazie zasadniczej europejskich pucharów.

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Oto rywal Górnika Zabrze w III rundzie el. Ligi Europy

Rywala dla podopiecznych Michala Gasparika wyłonił dwumecz Twente Enschede z Ferencvarosem. Na papierze faworytami byli Węgrzy, którzy niespodziewanie nie zostali mistrzem swojego kraju, ustępując Gyorowi. Przed tygodniem w Holandii wynik w 14. minucie otworzył Lenny Joseph, a 24 minuty później do wyrównania doprowadził Aske Adelgaard. Na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry jednak znów dał o sobie znać haitański napastnik Ferencvarosu i ustalił wynik spotkania na 2:1.

W rewanżu zatem węgierski gigant stał przed prostym zadaniem - nie stracić przewagi, a przy dobrych wiatrach spróbować coś strzelić. To udało się w 22. minucie, gdy z rzutu karnego do siatki trafił Toon Raemaekers. Plany Ferencvarosu na to spotkanie mogła pokrzyżować czerwona kartka, którą jeszcze przed przerwą obejrzał inny z Belgów, Philippe Rommens. Tuż po zmianie stron jednak katem Twente znów został Joseph i dał dwubramkowe prowadzenie.

W końcówce do ataku rzucili się Holendrzy. 82. minuta przyniosła trafienie doświadczonego Wouta Weghorsta, zaś cztery minuty później do siatki trafił Lucas Vennegoor of Hesselink. To jednak było za mało, by wrócić do rywalizacji. Ferencvaros awansował do kolejnej fazy i zmierzy się w niej z Górnikiem.

Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w Budapeszcie w środę 5 sierpnia o godz. 20:15. Rewanż zaplanowano na czwartek 13 sierpnia o godz. 19:00 w Zabrzu.

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