Kamiński błysnął w Lidze Europy! Znakomity wieczór dla Polaka

Jakub Kamiński zagrał w dwóch sparingach Benfiki, a potem nie miał udanego debiutu w meczu oficjalnym. Został zmieniony w 56. minucie wyjazdowego starcia w kwalifikacjach Ligi Europy z St. Gallen, bo zagrał słabo, a jego zespół przegrał 1:2. 24-letni skrzydłowy był krytykowany przez portugalskie media. "Był aktywny i starał się utrzymywać szerokość gry, ale wciąż brakuje mu wielu elementów - przede wszystkim umiejętności robienia różnicy w pojedynkach. Nie można odmówić mu zaangażowania, jednak niewiele z tego wynikało" - m.in. pisał "Record".

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Jakub Kamiński z pierwszą asystą w barwach Benfiki

Jakub Kamiński w rewanżowym meczu z St. Gallen znów wyszedł w wyjściowym składzie trzeciej drużyny ubiegłego sezonu ligi portugalskiej. Benfica błyskawicznie objęła prowadzenie. Po zespołowej akcji z prawego skrzydła podał Rafa Silva, a Vangelis Pavlidis już upadając, strzałem z 13 metrów zdobył gola. Gospodarze zatem błyskawicznie odrobili straty. Potrzebowali jednak jeszcze jednej bramki, by nie grać dogrywki.

Kibice w Lizbonie znów powody do radości mieli w 55. minucie. Po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Pavlidis. Asystę przy golu miał Jakub Kamiński! Reprezentant Polski na 25 metrze minął jednego z rywali, a tuż przed linią pola karnego kapitalnie wypatrzył w polu karnym Pavlidisa i podał mu piłkę. Napastnik gospodarzy precyzyjnym strzałem w róg nie dał szans bramkarzowi.

120 sekund później sytuacja faworytów była już świetna, bo rywale grali w "10". Drugą żółtą kartkę otrzymał bowiem Jozo Stanić. W 67. minucie Pavlidis miał już hat-tricka. Tym razem asystę miał Alexander Bah. Siedem minut później w polu karnym faulowany był ???, a Pavlidis trafił po raz czwarty w meczu!

Kwadrans przed końcem boisko opuścił Kamiński, a zmienił go Norweg Andreas Schjelderup.

Ostatecznie Benfica wygrała aż 5:0, a wynik ustalił inny nowy letni nabytek, były stoper FC Barcelony i Atletico Madryt - Clement Lenglet.

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Benfica w kolejnej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy zmierzy się ze szkockim Hearts.

Inne wyniki kwalifikacji do Ligi Europy: