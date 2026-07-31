Szczęsny mówi wprost. Oto konsekwencje odejścia Lewandowskiego

Wojciech Szczęsny został w Barcelonie na jeszcze jeden sezon i pozostał jedynym Polakiem w stolicy Katalonii. A jak wpłynęło na niego odejście Roberta Lewandowskiego? Bramkarz udzielił wywiadu katalońskiemu dziennikowi "Sport", w którym opowiedział o swojej perspektywie - a także rokowaniach na przyszłość.

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Lewandowski odszedł. Oto konsekwencje dla Szczęsnego i Barcelony

- Mam teraz więcej czasu, żeby rozmawiać, lub próbować to robić, z kolegami po hiszpańsku, ponieważ nie muszę rozmawiać po polsku z Robertem. Więc to może być dla mnie korzystne - powiedział. Jego słowa cytuje portal fcbarca.com.

A jakie są inne konsekwencje braku Lewandowskiego? - Po odejściu Roberta jestem najstarszy i najbardziej doświadczony. Próbuję to wykorzystać, aby pomóc kolegom z drużyny w czym tylko będę mógł, nawet jeśli nie będzie to na boisku. Postaram się użyć swojego doświadczenia, żeby być użytecznym dla zespołu - dodał Szczęsny.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski po wygaśnięciu kontraktu zamienił Barcelonę na Chicago Fire i po czterech latach gry opuścił Katalonię. Dla Szczęsnego rozpoczynająca się wkrótce kampania będzie trzecią w barwach Barcelony.

36-latek rozegrał do tej pory 42 mecze, w których przepuścił 57 goli i zanotował 14 czystych kont. Nowy sezon to dla niego okazja na zdobycie brakującego trofeum w klubowej karierze. Choć trudno w to uwierzyć, to Szczęsny nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów. Nigdy nawet nie zagrał w finale tych rozgrywek, choć rozegrał w nich aż 80 spotkań.

FC Barcelona rozpocznie sezon od wyjazdowego meczu z Elche, który zaplanowano na 23 sierpnia. Cztery dni później zagra z Athletikiem Bilbao.