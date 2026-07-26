Lewandowski może patrzeć z zazdrością. Gwiazdor błyszczy w MLS

Trzy dni temu mistrz świata z 2018 roku Antoine Griezmann zadebiutował w rozgrywkach MLS. I to jak! 35-letni Francuz wyszedł w podstawowym składzie, był jednym z najlepszych zawodników na boisku, zdobył gola, a jego zespół Orlando City wysoko pokonał 4:0 w meczu MLS na wyjeździe San Jose Earthquakes.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Kolejny świetny mecz Griezmanna

W nocy z sobotę na niedzielę czasu polskiego Griezmann, identycznie jak Robert Lewandowski zagrał swój drugi mecz w MLS. Francuz znów spisał się zdecydowanie lepiej od Polaka. Griezmann był najlepszym zawodnikiem pojedynku Orlando City - Nashville SC. Gospodarze wygrali 1:0, a gola w 72. minucie zdobył Tyrese Spicer. Lewandowski na razie może zatem z dużą zazdrością patrzeć na to, co w MLS wyprawia Griezmann, bo Polak dwa razy zagrał słabo.

"Efekt Griezmanna naprawdę działa w Orlando City" - to tytuł artykułu z mlssoccer.com, czyli oficjalnej strony rozgrywek MLS.

"Orlando City pokonało w sobotni wieczór Nashville SC 1:0 w meczu będącym domowym debiutem Griezmanna przed kompletem publiczności na stadionie Inter&Co Stadium. Zwycięstwo tylko wzmocniło pozytywny impuls, jaki dało przybycie francuskiej gwiazdy. Od debiutu Griezmanna w środę Orlando odniosło już dwa zwycięstwa z rzędu" - dodaje dziennikarz Ben Steiner.

- Antoine pokazuje jego dojrzałość i pokorę, zarówno w grze bez piłki, jak i z piłką. Myślę, że pokazuje to, że niezależnie od tego, gdzie jesteś, zawsze możesz dalej ciężko pracować i błyszczeć na boisku - powiedział o Griezmannie - Tyrese Spicer.

Kibice Orlando City na pierwszy mecz Griezmanna przed własną publicznością przygotowali efektowną oprawę. "Na ogromnej oprawie przedstawiono piłkarzy leżących na polu bitwy, inspirowanym słynnym francuskim dziełem malarskim. W samym centrum wznosił się Griezmann, trzymający w rękach Puchar Świata zdobyty z reprezentacją Francji w 2018 roku" - czytamy.

- Miałem gęsią skórkę. Chciałem przebiec przez boisko, żeby podziękować kibicom, ale zawodnicy Nashville byli po tamtej stronie, więc nie mogłem tego zrobić - przyznał Griezmann.

Zdradził też, że skrócił swój urlop, aby jak najlepiej przygotować się do pierwszych występów w MLS.

- Chciałem przyjechać tutaj trochę wcześniej, żeby poznać zespół, taktykę, zżyć się z szatnią i od razu zabrać się do pracy. Myślę, że wszystko układa się bardzo dobrze, ale nadal ciężko pracujemy, jeszcze bardziej integrujemy się jako drużyna, buduję coraz lepsze relacje z kolegami z zespołu i będziemy robić wszystko, aby ten sezon był udany - dodał 137-krotny reprezentant Francji (44 gole i 40 asysty).

Zobacz także: Lewandowski sam w Nowym Jorku. Jest gorzej niż myśleliśmy

A kiedy będzie mogło dojść do boiskowego spotkania Griezmanna z Lewandowskim? Drużyna z Florydy podejmie Chicago Fire za niespełna miesiąc, w nocy z 19 na 20 sierpnia.