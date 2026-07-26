Zagotowało się po meczu Lech - Cracovia. Kibice domagali się walkowera

Lech Poznań nie najlepiej rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy. W sobotę w meczu pierwszej kolejki zaledwie zremisował z Cracovią 0:0. Kibice mistrza Polski mogą więc czuć się zawiedzeni. Szybko jednak doszukali się pewnej nieprawidłowości, a nawet znaleźli pretekst, by domagać się walkowera.
Część fanów podniosła alarm w mediach społecznościowych, że w ekipie rywala na boisku pojawił się nieuprawniony zawodnik. O ironio, chodziło o byłego pomocnika... Lecha Poznań - Filipa Marchwińskiego. 24-latek latem przeniósł się do Cracovii z włoskiego Lecce i na murawie zameldował się w 66. minucie. Zmienił wówczas Kahveha Zahiroleslama. Zdaniem kibiców z Poznania goście nie mieli prawa skorzystać z Marchwińskiego. Dlaczego?
Wszystko wyjaśnił użytkownik o pseudonimie Pilox. - Filip Marchwiński dostał czerwoną kartkę w ostatnim meczu 23/24 i został zawieszony na dwa mecze. W pierwszym meczu 24/25 nie zagrał, zgodnie z przepisami. Przed meczem 2. kolejki nie było go już w klubie, bo odszedł do Lecce. A wczoraj zagrał w Lech-Cracovia. O co tu chodzi? - pytał na platformie X.
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Uwagi te nie były bezzasadne. Zgodnie z regulaminem rozgrywek niewykonane kary nałożone w jednym sezonie rozgrywkowym przechodzą na kolejne, nawet jeśli dany zawodnik zmieni klub. Z kolei gra nieuprawnionego zawodnika grozi karą pieniężną, walkowerem, a nawet zawieszeniem lub pozbawieniem licencji. Pojawiła się więc szansa, że Lech jednak otrzyma za ten mecz trzy punkty. Nadzieje szybko jednak zgasły.
Wątpliwości rozwiał bowiem w niedzielę szef biura prasowego Ekstraklasy, Dominik Mucha. - W sprawie Filipa Marchwińskiego: po analizie historii zgłoszenia do rozgrywek - Filip Marchwiński ODBYŁ w całości karę dwóch meczów dyskwalifikacji za czerwoną kartkę otrzymaną w Lechu Poznań pod koniec sezonu 2023/24. Następnie zawodnik został uprawniony do rozgrywek Ekstraklasy w barwach Lecha w dniu 16.07.2024, a certyfikat dla Lecce został wystawiony 30.07.2024, taka data potwierdzenia we włoskim klubie figuruje też w FIFA TMS. W tym czasie Lech rozegrał dwa mecze w rozgrywkach Ekstraklasy (21 i 27 lipca), w których Filip Marchwiński nie zagrał, tym samym odbywając karę za czerwoną kartkę - wyjaśnił.
A zatem Marchwiński karę zawieszenia odbył w sezonie 2024/25. Najpierw pauzował 21 lipca 2024 r. w spotkaniu z Górnikiem Zabrze, a później 27 lipca w starciu z Widzewem Łódź. Wobec tego w sobotnim meczu Cracovii z Lechem miał prawo wystąpić, a Poznaniacy walkowera się nie doczekają.