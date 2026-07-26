Zagotowało się po meczu Lech - Cracovia. Kibice domagali się walkowera

Lech Poznań nie najlepiej rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy. W sobotę w meczu pierwszej kolejki zaledwie zremisował z Cracovią 0:0. Kibice mistrza Polski mogą więc czuć się zawiedzeni. Szybko jednak doszukali się pewnej nieprawidłowości, a nawet znaleźli pretekst, by domagać się walkowera.

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Awantura wokół Marchwińskiego. Kibice od razu podnieśli alarm. "Nieuprawniony zawodnik"

Część fanów podniosła alarm w mediach społecznościowych, że w ekipie rywala na boisku pojawił się nieuprawniony zawodnik. O ironio, chodziło o byłego pomocnika... Lecha Poznań - Filipa Marchwińskiego. 24-latek latem przeniósł się do Cracovii z włoskiego Lecce i na murawie zameldował się w 66. minucie. Zmienił wówczas Kahveha Zahiroleslama. Zdaniem kibiców z Poznania goście nie mieli prawa skorzystać z Marchwińskiego. Dlaczego?

Wszystko wyjaśnił użytkownik o pseudonimie Pilox. - Filip Marchwiński dostał czerwoną kartkę w ostatnim meczu 23/24 i został zawieszony na dwa mecze. W pierwszym meczu 24/25 nie zagrał, zgodnie z przepisami. Przed meczem 2. kolejki nie było go już w klubie, bo odszedł do Lecce. A wczoraj zagrał w Lech-Cracovia. O co tu chodzi? - pytał na platformie X.

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Uwagi te nie były bezzasadne. Zgodnie z regulaminem rozgrywek niewykonane kary nałożone w jednym sezonie rozgrywkowym przechodzą na kolejne, nawet jeśli dany zawodnik zmieni klub. Z kolei gra nieuprawnionego zawodnika grozi karą pieniężną, walkowerem, a nawet zawieszeniem lub pozbawieniem licencji. Pojawiła się więc szansa, że Lech jednak otrzyma za ten mecz trzy punkty. Nadzieje szybko jednak zgasły.

Nie będzie walkowera dla Lecha. Wszystko jasne

Wątpliwości rozwiał bowiem w niedzielę szef biura prasowego Ekstraklasy, Dominik Mucha. - W sprawie Filipa Marchwińskiego: po analizie historii zgłoszenia do rozgrywek - Filip Marchwiński ODBYŁ w całości karę dwóch meczów dyskwalifikacji za czerwoną kartkę otrzymaną w Lechu Poznań pod koniec sezonu 2023/24. Następnie zawodnik został uprawniony do rozgrywek Ekstraklasy w barwach Lecha w dniu 16.07.2024, a certyfikat dla Lecce został wystawiony 30.07.2024, taka data potwierdzenia we włoskim klubie figuruje też w FIFA TMS. W tym czasie Lech rozegrał dwa mecze w rozgrywkach Ekstraklasy (21 i 27 lipca), w których Filip Marchwiński nie zagrał, tym samym odbywając karę za czerwoną kartkę - wyjaśnił.

A zatem Marchwiński karę zawieszenia odbył w sezonie 2024/25. Najpierw pauzował 21 lipca 2024 r. w spotkaniu z Górnikiem Zabrze, a później 27 lipca w starciu z Widzewem Łódź. Wobec tego w sobotnim meczu Cracovii z Lechem miał prawo wystąpić, a Poznaniacy walkowera się nie doczekają.