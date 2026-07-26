To nie są udane początki Roberta Lewandowskiego w Ameryce. Pierwszy mecz, który miał być świętem dla kibiców z Chicago? Odwołany z powodu trującego dymu, który zatruł powietrze w mieście. Drugi mecz? Przegrany 2:3, a w dodatku sam Lewandowski zagrał w nim kiepsko. Kapitan reprezentacji Polski mógł liczyć na to, że sprawdzi się powiedzenie "do trzech razy sztuka". W niedzielę o 1:30 w nocy jego drużyna grała z New York City FC.

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Lewandowski nie wyszedł w pierwszym składzie. "Szaleństwo"

Tylko że Lewandowski... nie wyszedł w pierwszym składzie. O tym, jak niespodziewana była to decyzja Gregga Berhaltera, najlepiej świadczy reakcja amerykańskich kibiców. "Musicie sobie żartować, że posadziliście Lewandowskiego na ławce", "Gdzie Lewandowski?", "Lewandowski na ławce? O mój Boże. Szaleństwo" - podobnych komentarzy nie brakowało.

Złość kibiców Chicago Fire była tym bardziej uzasadniona, że ich zespół w pierwszej połowie robił wszystko, żeby nie wygrać tego meczu. Gospodarze już w 11. minucie wyszli na prowadzenie po przepięknej bramce z dystansu autorstwa Nicolasa Mercau.

10 minut później Chicago Fire wyrównało po dość przypadkowej bramce Watermana, ale to był jedyny pozytywny akcent tego zespołu w pierwszej połowie. W 29. minucie gospodarze wygrywali już 2:1 po akcji, w której nie popisali się obrońcy Chicago Fire. Tuż przed przerwą New York City FC strzeliło jeszcze jedną bramkę - tym razem po szybkiej i bardzo ładnej akcji. Gospodarze wygrali pierwszą połowę 3:1.

Lewandowski na ratunek! Tak mu poszło

Taki wynik mógł oznaczać tylko jedno. Na początku drugiej połowy na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Polak szybko się pokazał - w 48. minucie Chicago Fire miało rzut wolny. Lewandowski dobiegł do dośrodkowania i oddał strzał z okolic piątego metra, ale... nie trafił. Ostatecznie był spalony, ale napastnik reprezentacji Polski i tak powinien umieścić piłkę w siatce.

W kolejnych minutach tego spotkania nic się nie działo. Przypominało to najnudniejsze poniedziałkowe mecze Ekstraklasy. Chicago Fire nie było w stanie wykreować żadnej sensownej sytuacji. Okazjonalna wrzutka w miejsce, gdzie mniej więcej znajdował się Lewandowski, to było za mało, żeby oddać przynajmniej celny strzał. Dopiero w końcówce Chicago Fire mocniej zaatakowało, ale było już zdecydowanie za późno na wywalczenie przynajmniej remisu.

W 85. minucie realizator transmisji pokazał Lewandowskiego, który był już wyraźnie poirytowany obrazem meczu - była to twarz, którą polscy kibice dobrze poznali w drużynie narodowej.

Chicago Fire zagrało fatalnie i zasłużenie przegrało 1:3 z New York City FC. Robert Lewandowski niestety dostosował się poziomem gry do reszty zespołu. Kapitan reprezentacji Polski na razie zagrał dwa mecze w MLS i oba przegrał, nie strzelił też żadnego gola. Kolejną okazję na zmianę tego bilansu będzie miał w niedzielę 2 sierpnia - tego dnia Chicago Fire zagra u siebie z Charlotte FC.