Robert Lewandowski swój drugi mecz w MLS rozpoczął na ławce rezerwowych. Wyjazdowe spotkanie z New York City FC nie szło jednak po myśli trenera Gregga Berhaltera. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili z Chicago Fire 3:1, a amerykański szkoleniowiec w przerwie wyciągnął swoją najmocniejszą broń.

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Wprowadzenie Lewandowskiego nie przyniosło jednak skutków. Niecelny strzał z pozycji spalonej, kilka niegroźnych sytuacji - to wszystko, co minionej nocy zaprezentował Polak. Choć trzeba być uczciwym. Reszta drużyny napastnikowi nie pomagała. "W 85. minucie realizator transmisji pokazał Lewandowskiego, który był już wyraźnie poirytowany obrazem meczu - była to twarz, którą polscy kibice dobrze poznali w drużynie narodowej" - można przeczytać w naszej relacji z tego spotkania.

Robert Lewandowski będzie żałować transferu do Chicago?

Nic dziwnego więc, że po drugim słabym występie zarówno Roberta Lewandowskiego, jak i całej drużyny, eksperci zaczęli powątpiewać w słuszność przeprowadzki do USA. "Jeszcze trzy takie mecze Chicago Fire i Lewandowskiego w USA i do mainstreamu wejdzie opinia, że ten transfer był katastrofalnym błędem" - napisał Bartosz Naus, redaktor Sport.pl.

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Katarzyna Przepiórka, specjalistka od amerykańskiej piłki, zdiagnozowała problemy zespołu. "Chicago Fire musi nauczyć się grać z Robertem Lewandowskim, a Gregg Berhalter musi jak najszybciej wyciągnąć wnioski po tych dwóch meczach. Gra w takim ustawieniu bez Hugo Cuypersa jest nieefektywna, a sam Robert nie może się ciągle cofać do rozegrania, a momentami do linii obrony" - przekazała. Cuypers, najlepszy strzelec MLS, kilka dni temu odszedł do meksykańskiego Monterrey.

"Robert Lewandowski nigdy nie występował w tak słabej piłkarsko drużynie. Teraz w wieku 37 lat nie jest w stanie zrobić "czegoś z niczego" i w pojedynkę rozstrzygnąć losów spotkania" - stwierdził Jakub Kłyszejko z TVP Sport. Jego zdaniem już niebawem polski napastnik może przejawiać pierwsze objawy frustracji słabością drużyny.

Złe wieści dla Roberta Lewandowskiego. "Stracili osobowość"

Podobne opinie można przeczytać również u zagranicznych dziennikarzy. "Fire nie było w stanie wykorzystać środka pola, a Lewandowski nie zrobił rożnicy" - tak spotkanie podsumował Tim Hotze z portalu meninred97.com, blisko śledzącego zespół z Wietrznego Miasta.

"Choć jest zbyt wcześnie na panikę, wygląda na to, że Fire straciło swoją osobowość. Mają problemy z grą w obronie na całym boisku, a w ataku brakuje im przyspieszenia. Bardzo przydałoby się to, co Hugo [Cuypers - przyp. red.] robił najlepiej" - to z kolei opinia Adama Belmaresa.

Kolejny mecz Chicago Fire rozegra za tydzień. 2 sierpnia o 2:30 naszego czasu do Illinois przyjedzie Charlotte FC, które w Konferencji Wschodniej MLS plasuje się tuż za Fire. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.