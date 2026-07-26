Oczy polskich kibiców w MLS są skierowane obecnie głównie na Roberta Lewandowskiego. Polak zagrał właśnie drugi mecz w barwach Chicago Fire, ale jego zespół znów przegrał, tym razem 1:3 z New York City, a nasz rodak wciąż czeka na pierwsze trafienie za oceanem. Niemniej tego samego dnia zabłysnął inny z reprezentantów Polski, a mianowicie Mateusz Bogusz.

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Derby Polaków w MLS dla Bogusza. Szybko dał sygnał swojej drużynie

Polski pomocnik pół roku temu wrócił do USA po nieudanej przygodzie w Meksyku w Cruz Azul. To właśnie w MLS zawsze czuł się najlepiej. W swoim pierwszym podejściu rozegrał 90 meczów, strzelił 24 gole oraz zanotował 19 asyst dla Los Angeles FC. Teraz gra w Houston Dynamo i choć nie strzela już aż tak dużo jak wcześniej, nadal potrafi pokazać klasę. Zrobił to w domowym starciu z Austin FC, którego barwy reprezentuje skrzydłowy Przemysław Płacheta.

Obaj Polacy znaleźli się w wyjściowych składach na to spotkanie. Jednak o ile Płacheta niczym się nie wyróżnił i zszedł po godzinie, o tyle Bogusz poprowadził swój zespół do zwycięstwa. To on w 12. minucie otworzył wynik meczu. Houston przeprowadziło składną akcję, a nasz rodak dostał podanie, gdy był osamotniony w polu karnym i pewnie wykończył atak strzałem przy dalszym słupku!

Wykończenie jak u Lewandowskiego

W 29. minucie było już 2:0, a strzelcem ponownie był Bogusz. Tym razem dostał bardzo precyzyjne długie podanie, uciekł obrońcy, po czym z zimną krwią pokonał w szesnastce bramkarza płaskim strzałem. Trzy minuty później Houston podwyższyło na 3:0, tym razem za sprawą Brazylijczyka Guilherme (ale nie tego, który grał kiedyś w Legii Warszawa) i to okazał się ostatni gol w meczu. Houston Dynamo pewnie zwyciężyło, dzięki czemu jest na 5. miejscu w tabeli Konferencji Zachodniej po szesnastu kolejkach.

Dla Bogusza to były gole nr 3 i 4 w tym sezonie (ma też jedną asystę). Kolejnym rywalem zespołu z Teksasu będzie Sporting Kansas City, z którym zagrają w nocy z 1 na 2 sierpnia o 2:30 czasu polskiego na wyjeździe.