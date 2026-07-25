Polski mecz w Europie. Prawie cała defensywa reprezentacji na boisku

FC Porto w poprzednim sezonie przerwało trzyletni okres bez zdobycia mistrzowskiego trofeum i zatriumfowało w lidze portugalskiej. Nieoceniony wpływ na ten rezulat mieli reprezentanci Polski. W letnim okienku transferowym do drużyny Smoków trafili dwaj obrońcy - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Pół roku później polska kolonia powiększyła się o Oskara Pietuszewskiego.

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Teraz podopieczni Francesco Farioliego szykują się do obrony zdobytego w zeszłym sezonie tytułu. W ramach przygotowań FC Porto rozegrało sparing z Aston Villą, której zawodnikiem jest Matty Cash. Angielski klub również może cieszyć się z niedawno odniesionych sukcesów. Czwarta drużyna Premier League zwyciężyła bowiem Ligę Europy.

Polski sparing w Porto. Na boisku prawie cała obrona kadry

W wyjściowych składach pojawiło się trzech Polaków - Bednarek, Kiwior oraz Cash, więc niemal cała defensywa reprezentacji Polski. Zabrakło za to Oskara Pietuszewskiego, który zmaga się z urazem mięśniowym prawego uda. Kontuzja ta uniemożliwia młodemu skrzydłowemu udział w sparingach - 18-latek opuścił m.in. pracowity dzień, w którym FC Porto rozegrało dwa mecze.

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W rozgrywanym na Estadio do Dragao spotkaniu towarzyskim lepsze okazało się FC Porto. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Na trafienie Williama Gomesa odpowiedział Luka Lynch, a ostatnią bramkę spotkania zdobył Pepe. Pełne 90 minut na boisku spędzili Bednarek i Kiwior, a Casha w przerwie zmienił Kosta Nedeljkovic.

FC Porto 2:1 Aston Villa (2:1)

Bramki: Gomes (5'), Pepe (41') - Lynch (12')

Aston Villa w planie ma mecz o Superpuchar Europy. Na Red Bull Arenie w Salzburgu rywalem zwycięzców Ligi Europy będzie triumfator Ligi Mistrzów - Paris Saint-Germain. Mecz ten zaplanowany jest na 12 sierpnia. Walka o mistrzostwo Anglii rozpocznie się dopiero w przedostatni weekend sierpnia. Tymczasem już 1 sierpnia FC Porto powalczy o Superpuchar Portugalii.

Naprzeciwko stanie sensacyjny zwycięzca krajowego pucharu, drugoligowe Torreense. Tydzień później wystartują rozgrywki ligowe, a w pierwszej kolejce Smoki zmierzą się z Alverką. Co ciekawe, oba te zespoły już niedługo mogą znów zagrać, choć tym razem o stawkę. Zarówno Porto, jak i Aston Villa mają już pewne miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów.