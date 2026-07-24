Sensacyjna oferta dla Ancelottiego. Podjął decyzję

Ancelotti przed objęciem zespołu "Canarinhos" w maju 2025 roku samodzielnie nie prowadził wcześniej żadnej reprezentacji. Nie był tym zainteresowany, bo też jego kariera w klubach rozwijała się znakomicie. Dość powiedzieć, że jest jedynym trenerem, który aż pięć razy zdobywał Ligę Mistrzów (dwa razy z Milanem, trzykrotnie z Realem Madryt).

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Media: Ancelotti odmówił reprezentacji Włoch

Tuż po zakończeniu kariery piłkarskiej w 1991 roku Carlo Ancelotti został namówiony przez legendarnego Arrigo Sacchiego do dołączenia do jego sztabu trenerskiego reprezentacji Włoch. "Carletto" zgodził się i od lipca 1992 do czerwca 1995 pełnił w niej rolę asystenta. "Squadra azzurra" podczas mundialu w USA w 1994 roku dotarła do finału, w którym po karnych przegrała z Brazylią.

Od tamtej pory Carlo Ancelotii był daleko od włoskiej kadry. Nie zniechęciło to jego byłego podopiecznego z Milanu, a obecnie nowego dyrektora Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC) Paolo Maldiniego do wysondowania możliwości pozyskania 67-latka.

- Kiedy zostanie ogłoszony nowy trener? Idealnie byłoby zrobić to pod koniec tego tygodnia, ale może warto poczekać na osobę, na której nam naprawdę zależy. Czas zależy również od możliwości pozyskania pożądanych przez nas postaci - przyznał Maldini, cytowany przez ge.globo.com.

- Nie możemy udzielić żadnych informacji o tym, co się dzieje. Zidentyfikowaliście jednak potencjalnego kandydata. Nie da się już ukryć faktu, że rozmawialiśmy również z Ancelottim, zanim skontaktowaliśmy się z Pepem Guardiolą. Wydawało się uczciwe zacząć od tych, których uważaliśmy za najlepszych na świecie, ale musimy sprawdzić ich ogólną dostępność - dodał.

Dwa miesiące temu Carlo Ancelotii przedłużył umowę z brazylijską federacją do 2030 roku. Nieco później, a więc już pod odpadnięciu "Canarinhos" z tegorocznego mundialu po przegranej 1:2 w 1/8 finału z Norwegią, Włosi chcieli dowiedzieć się, czy słynny szkoleniowiec byłby zainteresowany powrotem do ojczyzny.

"Chcieli poznać plany trenera i wysokość kary za ewentualne rozwiązanie kontraktu. Ancelotti był uprzejmy i podziękował za kontakt, ale ostrzegł, że nie zamierza opuszczać Brazylii" - zaznaczają dziennikarze z Ameryki Południowej.

To nie pierwszy raz, gdy Carlo Ancelotti odmówił reprezentacji swojego kraju. Podobnie było w 2017 roku, tuż po przegranych barażach ze Szwecją o udział w mistrzostwach świata 2018.

- Włoska piłka nożna ma swoje problemy i nie sądzę, bym był w stanie rozwiązać je w pojedynkę. Zmieniony musi być cały system - już wtedy diagnozował Ancelotii.

67-latek aktualnie przebywa na wakacjach w Kanadzie. Ma wrócić do Brazylii w sierpniu, a miesiąc później zespół "Canarinhos" rozegra dwa mecze sparingowe z kadrą Australii.