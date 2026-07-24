Nieudany powrót GKS-u do Europy. Trener wskazał przyczynę

GKS Katowice wrócił do gry w Europie po 23 latach. W II rundzie eliminacji Ligi Konferencji sensacyjny pucharowicz trafił na triumfatora Pucharu Słowacji, MSK Żylina. Pierwsze spotkanie w ramach dwumeczu "GieKSa" rozegrała na wyjeździe i trzeba otwarcie przyznać, że miała spore trudności w starciu z bardziej doświadczonym na arenie międzynarodowej rywalem.

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Wyraźne problemy GKS-u. Górak mówi wprost: "To nie kwestia tremy"

Na prowadzenie wprawdzie jako pierwsi wyszli Katowiczanie i to już w 6. minucie. Doskonałe dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Bartosz Nowak, a do piłki najwyżej wyskoczył Lukas Klemenz, który nie miał większych problemów z pokonaniem Jakuba Badzgona. Wydawało się zatem, że choć rozpoczął się nowy sezon, to oglądamy tę samą, zawsze groźną przy stałych fragmentach gry, "GieKSę".

Cóż, dobre złego bywają początki i niestety nie inaczej było tym razem. Od straconego gola pełnię kontroli nad wydarzeniami boiskowymi przejęła Żylina. Słowacy ostrzeliwali bramkę Gabriela Kobylaka, a ostatecznie do wyrównania doprowadzili po rzucie karnym wykorzystanym przez Miroslava Kacera. Do przerwy GKS nie oddał żadnego strzału poza tym, który przyniósł gola na 1:0. Nie wyglądało to dobrze.

Krótko po zmianie stron, bo już w 47. minucie, zrobiło się 2:1 dla gospodarzy. Strzał z dystansu posłał Frantisek Kosa, ale Kobylak "wypluł" piłkę przed siebie, co pozwoliło dopaść do niej Timotejowi Hranicy. Ten spokojnie dobił uderzenie swojego kolegi i dał Żylinie prowadzenie, którego Słowacy nie oddali do samego końca, choć GKS zaczął nacierać i zamykać rywali pod ich polem karnym. Krótko mówiąc - mogło być lepiej, ale jednobramkowa strata przed rewanżem nie jest najgorsza dla polskiego klubu.

- Pierwsze spotkanie w sezonie niewątpliwie zawsze jest ogromną niewiadomą, to zawsze jest jeden z najtrudniejszych meczów w rundzie. Rzeczywiście, tutaj z małym handicapem [przewagą - red.] grał przeciwnik, bo jednak po dwóch meczach z Hajdukiem Split jest już w takim rytmie meczowym - stwierdził trener GKS-u Katowice, Rafał Górak, na pomeczowej konferencji prasowej.

- Bardzo dużo trudności i bardzo dużo umiejętności należało dzisiaj włożyć w to, aby przeciwstawić się rywalowi, o którym wiedzieliśmy, że gra bardzo intensywną piłkę, który, gdy tylko dostanie takiego wiatru w żagle, jest bardzo trudny do zatrzymania. Mieliśmy momenty, kiedy zatrzymać rywala było ciężko. Wydaje mi się, że od pewnego momentu jednak opanowaliśmy sytuację i końcówka tego meczu w długich momentach była dla nas bardzo obiecująca - charakteryzował słowacki zespół oraz przebieg meczu szkoleniowiec Katowiczan.

Górak mógł mieć uwagi do swoich piłkarzy za to, jak zaprezentowali się w pierwszych 45 minutach. Jego zdaniem jednak taka, a nie inna dyspozycja GKS-u świadczyła przede wszystkim o sile rywala. Trener katowickiego zespołu odwołał się raz jeszcze do rywalizacji Żyliny z Hajdukiem w I rundzie el. LK.

- Nie uważam, że to kwestia tremy. To są wybory i decyzje zawodników, które później przekładają się na ocenę ich dyspozycji w danym meczu. Wtedy można dyskutować na temat tego, kto więcej błędów popełnia. Wiadomo, że wtedy może się liczyć z tym, że jego występ nie jest występem udanym. Ale tak jak podkreślam, czuję to, że grało nam się tutaj naprawdę ciężko. Pamiętaliśmy ostatnie spotkanie Żyliny na tym stadionie z Hajdukiem i prawda jest taka, że Hajduk w drugiej części meczu praktycznie nie opuszczał swojej połowy. Także to nie jest przypadek, że gospodarze są tutaj bardzo silni. Stąd też nasze błędy - podkreślił. Nie miał jednak wątpliwości, że jego piłkarze mogli być skuteczniejsi w walce o środek pola.

- Powinniśmy parokrotnie rozwiązać niektóre sytuacje lepiej, bo to nie były tak skomplikowane rzeczy i trochę zaprosiliśmy przeciwnika do tego, by stworzył sytuacje bramkowe, między innymi w tej sytuacji, w której sędzia podyktował rzut karny. Jesteśmy sami sobie winni, bo mogliśmy tę sytuację pod własnym polem karnym rozwiązać lepiej - przyznał. Sam rzut karny z kolei ocenił jako "bardzo miękkie przewinienie", z którym "ciężko dywagować".

Zmiany wydatnie pomogły. Trener GKS-u przestrzelił z wyborem składu?

Nie dało się ukryć, że gra GKS-u poprawiła się po wejściu na murawę Emana Markovicia, Kacpra Łukasiaka i Adama Zrelaka. Na pytanie, czy można było wybrać innych graczy do pierwszej jedenastki, Górak odpowiedział następująco:

- Niewątpliwie zawsze po meczu mam taką refleksję, czy ekipa, która rozpoczynała to spotkanie, jest tą, która byłaby najlepsza. Tak samo jest w przypadku tej jedenastki, która kończyła mecz. To jest futbol. My podejmujemy decyzje, zawodnicy wykonują zadania i niekiedy tak to wygląda. Być może dzisiaj można taki wniosek wyciągnąć, ale nigdy tego nie wiemy, czy jeżeli byśmy zamienili te role, to czy one diametralnie odmieniłyby sytuację. Te decyzje zostały podjęte w dobrej wierze po okresie przygotowawczym.

- Cieszy mnie natomiast to, że zawodnicy, którzy weszli, dali w komplecie bardzo, bardzo wartościowe zmiany. To cieszy i pod względem meczu w Krakowie, i pod względem meczu rewanżowego. To dobrze, że drużyna, która w minucie zmiany nie miała inicjatywy, po ich wykonaniu przejmuje inicjatywę, zaczyna kontrolować mecz i przyciskać rywala, aby wyrównać. To daje dużo optymizmu, a jednocześnie wszyscy muszą wiedzieć, że musimy pracować na to, by dobrze zaczynać i dobrze kończyć - podsumował, chwaląc zmienników. Na pochwały zasłużył także debiutujący w bramce "GieKSy" Gabriel Kobylak.

- W pierwszej połowie wybroniona sytuacja jeden na jeden. Wiadomo, że też brakuje mu troszeczkę ciągłości, ale w momencie, kiedy nie bronił przez jakiś czas, uległ kontuzji - nie jakiejś poważnej, ale jednak zakończonej zabiegiem - to rzeczywiście Gabriel wszedł do bramki jako nasz pewny punkt i jestem zadowolony z jego występu - powiedział szkoleniowiec katowickiego zespołu.

Sprawa awansu jest otwarta. "Całkiem nowa historia"

Przed rewanżem trener GKS-u pozostaje optymistą. Jego zdaniem sprawa awansu wciąż jest otwarta i porażka 1:2 wcale nie przekreśla szans jego drużyny na to, by zagrać w III rundzie el. LK.

- Mecz za tydzień w Katowicach będzie całkiem nową historią. Na razie jesteśmy w połowie tej rozgrywki. Tak jak przypuszczałem, wszystko rozstrzygnie się w dwumeczu. Byłem przekonany o tym, że żadna ze stron nie uzyska na tyle mocnej przewagi, aby o drugim meczu mówić jako o sprawie załatwionej - stwierdził Górak.

GKS Katowice przed rewanżem z MSK Żylina jednak zmierzy się w 1. kolejce Ekstraklasy z Wisłą Kraków. Z słów szkoleniowca "GieKSy" jasno wynika, że nie zamierza przekładać wyjazdowego starcia z beniaminkiem, który do najwyższej klasy rozgrywkowej wraca po czterech latach.

- Wszystkie siły i myśli koncentrujemy na meczu pod Wawelem, w niedzielę zaczynamy Ekstraklasę. Dobrze, że mając przetarcie w tym jednym spotkaniu, bo zawsze te mecze numer jeden w rundzie w przekroju całej rundy są jednymi z najtrudniejszych - zaznaczył.

Górak nie ukrywał jednak, że jest przekonany co do tego, że zespołowi będą potrzebne rotacje. To oznacza, że być może w 1. kolejce ligowej ujrzymy nieco inną wyjściową jedenastkę niż ta, która rozpoczynała spotkanie z Żyliną.

Mecz Wisła Kraków - GKS Katowice zaplanowano na niedzielę 26 lipca o godz. 20:15. Rewanż "GieKSy" z MSK Żylina z kolei odbędzie się w czwartek 30 lipca. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie przy ul. Nowej Bukowej 1 wybrzmi o godz. 20:30.

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