To wtedy Klopp zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec

Juergen Klopp jest łączony z objęciem posady trenera reprezentacji Niemiec od czasu odpadnięcia podopiecznych Juliana Nagelsmanna z mistrzostw świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Porażka z Paragwajem po rzutach karnych w 1/16 finału skłoniła 38-latka do złożenia rezygnacji.

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Prezentacja Kloppa w piątek

Według informacji podanych przez Floriana Plettenberga z niemieckiego oddziału "Sky Sports" temat kontraktu Kloppa jest już zamknięty. 59-latek podpisze z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej (DFB) czteroletni kontrakt, aż do zakończenia mundialu w Hiszpanii, Portugalii oraz Maroko w 2030 roku. Oficjalna prezentacja nowego szkoleniowca ma się odbyć w piątek, 24 lipca o godzinie 11:00.

"JÜRGEN KLOPP WRACA! Ujawnione w niedzielę, teraz oficjalne: Klopp zostanie zaprezentowany jako nowy selekcjoner Niemiec w dniu jutrzejszym. Prezentacja na żywo w Sky Sport News o 11:00 w piątek. Przedtem podpisze kontrakt do 2030 roku. Potwierdza się również to, co mówiliśmy od czasu odejścia Kloppa z Liverpoolu: nigdy naprawdę nie przeszedł na emeryturę z piłki nożnej. Zawsze jego marzeniem było wrócić, lecz wyłącznie na stanowisko selekcjonera Niemiec" - pisze dziennikarz na platformie "X.com".

Klopp z kontraktem na cztery lata

Dla Juergena Kloppa będzie to pierwsza posada w karierze jako opiekuna reprezentacji. W swoim CV może pochwalić się pracą w zespołach: 1. FSV Mainz, Borussii Dortmund oraz Liverpoolu. Z drużyną z Premier League triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19, pokonując w finale Tottenham 2:0.

"Klopp zastąpi Juliana Nagelsmanna jako nowego trenera reprezentacji Niemiec z kontraktem do mistrzostw świata 2030. Osiągnięto również porozumienie w zasadzie między DFB/Red Bull w sprawie odejścia Kloppa. W sobotę Klopp i szef Red Bulla Oliver Mintzlaff spotkali się w tajnym miejscu w Nowym Jorku, aby sfinalizować pozostałe szczegóły odejścia Kloppa. Ostateczne szczegóły dotyczące Kloppa i jego komercyjnych partnerów zostaną uzgodnione po finale Mistrzostw Świata" - pisał w przededniu finału mundialu w Nowym Jorku niemiecki dziennikarz.

Juergen Klopp będzie miał okazję zadebiutować w nowej roli 24 września podczas wyjazdowego meczu z Holandią w pierwszej kolejce Ligi Narodów. Ponadto w fazie grupowej rywalami naszych zachodnich sąsiadów będą reprezentacje Serbii oraz Grecji.