Oto przesłanie Messiego przed finałem mistrzostw świata

W niedzielny wieczór 19 lipca tylko jedna reprezentacja będzie szczęśliwa. Druga będzie pogrążona w smutku i rozpaczy. Przed nami crème de la crème mistrzostw świata, czyli wielki finał pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Pojedynek mistrzów Europy z obrońcami tytułu najlepszej drużyny globu. Rywalizacja Lamine'a Yamala z Lionelem Messim. To spotkanie na papierze ma absolutnie wszystko, by być ciekawym do obserwowania przez co najmniej 90 minut.

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Messi przemówił przed finałem mundialu. "Cokolwiek się stanie..."

Nikt nie ma wątpliwości, że oczy całego świata zwrócone będą głównie w kierunku jednej postaci. Messi, bo o nim mowa, w wieku 39 lat rozegrał fenomenalny mundial. Na swoim koncie ma osiem bramek i cztery asysty. Jeśli w finale strzeliłby dwa gole, zostałby królem strzelców rozgrywek. Legenda futbolu walczy jednak przede wszystkim o to, by wraz z kolegami przejść do historii jako obrońcy tytułu mistrzowskiego.

Na kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem Messi postanowił przemówić i wrzucić post na Instagramie. Na załączonym zdjęciu gwiazdor stoi w samym centrum, a wokół niego ustawieni są inni reprezentanci kraju, selekcjoner Lionel Scaloni, członkowie sztabu szkoleniowego, medycznego, kucharze, kit mani i menadżerowie. Opis, któremu towarzyszy fotografia, wyraża jedność, jaką charakteryzuje się kadra "Albicelestes".

"Najpiękniejszą rzeczą przez te wszystkie lata nie były tylko tytuły, ale cała podróż. Dzielić każdy dzień z tą drużyną, rywalizować razem, podnosić się w trudnych momentach i cieszyć każdym krokiem" - zaczął Messi.

"Dziękuję każdemu z moich kolegów z drużyny, sztabowi szkoleniowemu i wszystkim ludziom, którzy codziennie pracują, aby ta reprezentacja nadal była rodziną. Cokolwiek się stanie jutro, ta grupa już napisała historię, której nigdy nie zapomnimy i której nikt nie będzie w stanie wymazać. DALEJ, ARGENTYNO!" - dodał.

Pierwszy gwizdek Slavko Vincicia w meczu Hiszpania - Argentyna wybrzmi w niedzielę 19 lipca o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo z finału mistrzostw świata przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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