Argentyńskie szaleństwo w Nowym Jorku. "To Times Square czy Buenos Aires?"

Reprezentacja Argentyny zmierza po czwarty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza świata. Przeżywała lepsze i gorsze momenty na mundialu 2026. Nigdy nie zabrakło jej jednak woli walki i determinacji. Udowodniła to m.in. w półfinale, kiedy do 85. minuty przegrywała 0:1 z Anglią, ale ostatecznie uniknęła dogrywki, w końcówce zadając dwa ciosy rywalom - 2:1. Tym samym awansowała do finału.

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Argentyńscy kibice wyszli na ulice Nowego Jorku. Sceny przed finałem MŚ

Na mecz o tytuł MŚ czeka cały świat, a szczególnie argentyńscy kibice. Ci już dzień wcześniej zebrali się w Nowym Jorku, by wspólnie emocjonować się nadchodzącym spotkaniem. Ba, dosłownie opanowali Times Square. Do sieci trafiły nagrania, na których widać szaleństwo fanów z Ameryki Południowej.

W niedzielną noc na najsłynniejszym placu w Nowym Jorku zebrały się tysiące Argentyńczyków, ubranych w barwy narodowe. Wielu z nich miało również flagi w dłoniach - przedstawiały m.in. wizerunki Maradony i Messiego. Fani razem śpiewali i tańczyli. Wystrzelono też mnóstwo petard w powietrze. Atmosfera była naprawdę niesamowita. "Obraz, który przejdzie do historii. Imponujące argentyńskie powitanie na Times Square przed finałem MŚ" - pisał dziennikarz Pablo Giralt na X. "To Times Square czy Buenos Aires?" - zastanawiali się dziennikarze beIN SPORTS.

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Dwie najlepsze drużyny świata w finale mundialu

Argentyńscy kibice z pewnością liczą na to, że 24 godziny później również będą mogli zebrać się na Times Square i tym razem świętować tytuł. Przed drużyną Lionela Scaloniego stoi jednak gigantyczne wyzwanie - mecz z mistrzem Europy, który na tym mundialu stracił tylko jedną bramkę. Mowa o Hiszpanii. Dojdzie do bezpośredniego pojedynku Leo Messiego z Laminem Yamalem.

Która z drużyn będzie górą? O tym przekonamy się po godzinie 21:00 czasu polskiego, kiedy zabrzmi pierwszy gwizdek na MetLife Stadium. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.