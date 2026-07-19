Publicznie prosił Trumpa o pomoc. Jest decyzja ws. mistrza świata

- Potrzebuję pomocy, Donaldzie Trumpie. Właśnie dowiedziałem się, że nie mogę polecieć na finał z dziećmi, ponieważ mój wniosek ESTA został odrzucony Czy ktoś może mi pomóc? - z tym rozpaczliwym apelem do prezydenta USA zwrócił się Joan Capdevila. Mistrz świata z 2010 r. z RPA został zaproszony na finał mistrzostw świata Hiszpania - Argentyna, ale nie mógł na niego polecieć. Powód? Nie dostał pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Co zatem wynikło z jego próśb?

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O problemach lewego obrońcy legendarnej hiszpańskiej ekipy Vicente del Bosque zrobiło się głośno na całym świecie. Capdevila w programie radiowym Cope "El Partidazo" przyznał w końcu, co mogło być powodem odmowy. Okazuje się, że 10 lat temu zagrał w pokazowym meczu legend LaLiga z gwiazdami reprezentacji Iranu na stadionie w Teheranie. - Wygląda na to, że jeśli byłeś w Iranie, nie możesz wjechać do Stanów Zjednoczonych - mówił.

48-latek, mimo że wiele osób wykazało gotowość pomocy, stracił już nawet nadzieję na wyjazd. - Wiecie, jacy są Amerykanie, żyją swoim tempem (...). Chyba będę musiał się z tym pogodzić i obejrzeć mecz w domu - ubolewał. W końcu jednak nadciągnęły w jego sprawie pozytywne wieści.

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Media: Capdevila jednak zjawi się na finale MŚ. Prośby zostały wysłuchane

W niedzielę 19 lipca przekazał je amerykański "New York Post". Jak twierdził, Capdevila jednak otrzymał pozwolenie na wjazd na terytorium USA. Według dziennikarzy były piłkarz wyląduje w Nowym Jorku dosłownie w ostatniej chwili, tuż przed rozpoczęciem finału.

A ten odbędzie się na MetLife Stadium w w East Rutherford o godz. 15:00 czasu lokalnego, a 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.