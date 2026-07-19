Cała Anglia uderza w Tuchela. Nagle głos zabrał Harry Kane

Anglia po raz pierwszy od 1966 r. sięgnęła po medal piłkarskich mistrzostw świata. W meczu o brąz pokonała Francję 6:4. Dla tamtejszych kibiców to jednak za mało. Ich niezadowolenie odczuł przede wszystkim trener Thomas Tuchel. - Rany po środowej porażce w półfinale z Argentyną wciąż były bolesne dla Thomasa Tuchela. Noc rozpoczęła się od buczenia po zaanonsowaniu jego nazwiska - relacjonowało ESPN. Sam szkoleniowiec stał się w Anglii obiektem ostrej krytyki.

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Kane stanął przed kamerami i wypalił. "Łatwiej jest powiedzieć, niż zrobić"

Brytyjska prasa oraz tamtejsi eksperci pomimo sukcesu nie mają dla Niemca litości. - Sądzę, że decyzje, które podjął Tuchel - i musimy to przyznać otwarcie - kosztowały nas awans - mówił po półfinale z Argentyną były napastnik Anglików Wayne Rooney. Po meczu z Francją w obronie Tuchela stanął jednak kapitan "Synów Albionu", Harry Kane.

W wywiadzie dla BBC napastnik Bayernu sam nie krył rozczarowania osiągniętym wynikiem. - Przez ostatnie dwa lata rozmawialiśmy o tym, by być przygotowanym na ten moment. Ale oczywiście łatwiej jest powiedzieć, niż zrobić. Kiedy jesteś w takiej sytuacji, musisz znaleźć sposób, by z niej wyjść. Wiele rzeczy będzie na pewno do rozważenia dla nas wszystkich, jak mogliśmy podejść lepiej to tej sytuacji - mówił.

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Kane zaczął bronić Tuchela. "Wiele się nauczył"

Mimo to nie chciał obarczać Tuchela winą. Wyraził nawet wobec niego swego rodzaju wotum zaufania. - Wiadomo, trener jest inny. To jego pierwszy wielki turniej. Myślę, że wiele się nauczył o składzie, ale także o samym turnieju, podróżach, meczach i tym, jaka jest presja. Myślę, że wszyscy najlepsi trenerzy i wszyscy najlepsi zawodnicy rozwijają się, uczą się czegoś. I trener na pewno wiele się z tego nauczył, podobnie jak my, zawodnicy - tłumaczył.

Bardzo pozytywnie wyraził się także o całej zbudowanej przez Niemca ekipie. - To jedna z najlepszych angielskich drużyn narodowych, w jakiej kiedykolwiek grałem. Kiedy widzisz chłopaków w hotelu, kiedy widzisz nas trenujących na boisku, kiedy widzisz nas w szatni, to jest to wyjątkowa grupa. Mieliśmy tę więź i tak bardzo w siebie wierzyliśmy - podsumował Kane.