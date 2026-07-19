Polka z rekordem świata w sporcie ekstremalnym! Niesamowite, co zrobiła

Od piątku do niedzieli w jeziorze Garda trwają otwarte mistrzostwa Włoch we freedivingu głębokościowym w ramach Światowej Konfederacji Sportów Podwodnych (CMAS). Zawody, w których mogą startować sportowcy z całego świata, przyciągają najlepszych freedivingowców ostatnich lat.

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Tym większy sukces osiągnęła Maria Bobela, która zwyciężyła w konkurencji free immersion. Pobiła przy tym rekord świata, osiągając 82 m.

- Na tę chwilę rekordem byłoby już nurkowanie na 70 m, ale myślę, że inne zawodniczki czają się na ten wynik więc postanowiłam wykonać bardziej wymagające nurkowanie - tłumaczyła Bobela przed startem w rozmowie ze Sport.pl.

Maria Bobela z rekordem globu

Zawodniczki przed rozpoczęciem rywalizacji zgłaszają, jak głęboko zamierzają zanurkować.

Czym jest free immersion? - Polega na nurkowaniu bez płetw i pokonywaniu drogi w dół i do góry, podciągając się rękoma po linie. To trochę jak wspinaczka tylko w drugą stronę, himalaizm głębinowy - tłumaczyła nam Bobela dwa lata temu.

Sam freediving to nurkowanie na wstrzymanym oddechu, a sportowcy nie korzystają z butli z powietrzem. Nie jest to jednak nurkowanie całkowicie pozbawione sprzętu. Używa się masek lub okularów, zacisków na nos, pianki, komputera nurkowego, balastu i specjalnych płetw.

Polacy biją rekordy świata, są w gronie najlepszych nacji na świecie w nurkowaniu głębokościowych. Od lat trwa dyskusja, czy freediving dołączy do programu letnich igrzysk olimpijskich. Zdaniem wielu można go zaliczać do sportów ekstremalnych.

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Maria Bobela to wielokrotna rekordzistka Polski, mistrzyni świata z Korsyki z 2024 roku w konkurencji CNF (stały balast bez płetw) w ramach organizacji AIDA. W CNF nurek zanurza się i wynurza o własnych siłach, na pasie lub szyi ma przyczepiony balast, którego nie może się pozbyć. W tym przypadku startuje bez płetw, w innej konkurencji może z nich korzystać.

W zeszłym roku Bobela nieoficjalnie zanurkowała głębiej niż rekord podczas zawodów w polskim jeziorze Hańcza. Impreza nie miała jednak statusu rekordu świata, dlatego też jej wynik nie został uznany i postanowiła wystartować we Włoszech.