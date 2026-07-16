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Ukrainiec wybrał Polskę. "Odmówił powrotu"

Danyło Małow został piłkarzem Lechii Gdańsk. Decyzja utalentowanego Ukraińca jest szeroko komentowana w jego ojczyźnie. Dziennikarze byli przekonani, że 19-latek wybierze grę na Ukrainie.
Danyło Małow
Screen - X/Lechia Gdańsk

W środę (15 lipca) Lechia Gdańsk ogłosiła pierwszy transfer. I od razu można mówić o zaskoczeniu. Do klubu dołączył utalentowany lewy obrońca - Danyło Małow. Kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, a strony nie ujawniły warunków finansowych transakcji. Ukrainiec trafił do spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy z Olimpiji Lublana. Jednocześnie trzeba pamiętać, że drugą część poprzedniej kampanii Małow spędził na wypożyczeniu w ormiańskim Gandzasarze Kapan. 

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Swój duży talent Małow potwierdził podczas ostatnich mistrzostw Europy do lat 19. Wraz z Ukrainą dotarł do półfinału turnieju, gdzie lepsi okazali się Niemcy. Nowy piłkarz Lechii Gdańsk został wybrany do najlepszej jedenastki imprezy. 

Jego przejście Lechii Gdańsk zdziwiło dziennikarzy. "Ukraiński piłkarz odmówił powrotu na Ukrainę i poleciał do Polski" - pisze portal obozrevatel.com w tytule swojego tekstu.

"Obrońca reprezentacji Ukrainy do lat 19 Danyło Małow będzie kontynuował karierę w Polsce, pomimo zainteresowania ze strony ukraińskich klubów. Zawodnik podpisał długoterminowy kontrakt z Lechią Gdańsk po udanym występie na Mistrzostwach Europy do lat 19" - dodano.

Zainteresowanie Małowem wykazywały szczególnie Karpaty Lwów. Klub kontaktował się z otoczeniem piłkarza, ale ten stosunkowo szybko poinformował, że zamierza kontynuować karierę za granicą. 

Jeśli 19-latek pokaże swój potencjał, to Lechia może mieć z niego sporo pożytku. Gdańszczanie spróbują powalczyć o powrót do PKO BP Ekstraklasy, ale nie będzie to łatwe zadanie. Dotychczas z drużyny odeszli m.in. Matej Rodin, Matus Vojtko i Dawid Kurminowski, a Małow jest pierwszym pozyskanym zawodnikiem.

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