Polska może stracić MŚ na rzecz Rosji. To byłoby trzęsienie ziemi

Kilka dni temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że rekomenduje światowym federacjom różnych dyscyplin sportowych, żeby pozwalały zawodnikom z Rosji wracać do międzynarodowej rywalizacji. To decyzja zaskakująca o tyle, że Rosja wciąż prowadzi pełnoskalową wojnę na Ukrainie (od lutego 2022 roku). Natomiast jednocześnie ta decyzja zaskakuje mniej, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że na dobre ruszają już olimpijskie kwalifikacje do igrzysk Los Angeles 2028, których głównym gospodarzem będzie prezydent USA, Donald Trump.

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Sebastian Świderski jest prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i w mocnych słowach komentuje zarówno samą decyzję Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) zgodną z rekomendacją MKOl-u, jak i fakt, że za tą decyzją nie idzie żaden konkretny plan przywracania Rosjan do rywalizacji. A nas ta informacja dotyczy bardzo poważnie, ponieważ to Polska w 2027 roku ma być organizatorem finałów mistrzostw świata.

Łukasz Jachimiak: Kilka dni temu światowe władze siatkówki ogłosiły, że Rosja wraca do międzynarodowej rywalizacji. Był pan, cytuję „trochę zszokowany, zaskoczony i bardzo zdziwiony". Czy dziś zna pan już jakieś szczegóły tego powrotu? Czy za rok Polska, organizując mistrzostwa świata, będzie zmuszona ugościć reprezentację Rosji?

Sebastian Świderski: Od chwili tej decyzji przerzucamy się pismami z FIVB [Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej]. Włączone są w to też nasze ministerstwo i Volleyball World.

Mówi pan o naszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych?

- Nie, na razie chodzi o Ministerstwo Sportu, bo jemu jako związek sportowy podlegamy i ono zadało nam pytanie, co wiemy w sprawie zarządzonego powrotu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Bardzo możliwe, że za jakiś czas pójdziemy ze sprawą wyżej, ale najpierw zwołaliśmy nasz zarząd. W najbliższy czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Z władzami światowej siatkówki tylko przerzucacie się pismami czy jest tam w strukturach jakiś człowiek, który odebrał od pana telefon, po ludzku porozmawiał i cokolwiek wyjaśnił?

- Miałem taką rozmowę, ale trudno być z niej zadowolonym. Słyszałem tylko powtarzanie, że oni muszą działać tak, jak rekomenduje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i skoro MKOl zaleca przywracanie Rosjan do rywalizacji, to oni przywracają. Zapytałem, kiedy Rosja ma wrócić do grania i jak to wszystko będzie wyglądało. Co usłyszałem w odpowiedzi? "Nie wiadomo".

Tymczasem informacje dotyczące Rosjan w Polsce są takie, że nasze państwo nadal nie daje Rosjanom wiz, zgadza się?

- Na tyle, o ile mi wiadomo, tak właśnie jest. Nie słyszałem, żebyśmy nagle po ponad czterech lata wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie jako państwo uznali, że coś się zmieniło, bo przecież wojna wciąż trwa.

I co na to światowe władze siatkówki? Rozumieją, że pan jako szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej może zwyczajnie nie móc wpuścić Rosjan na przyszłoroczne mistrzostwa świata?

- Obawiam się, że oni się tym nie przejmują. Zachowują się tak, jakby uznawali, że jest przecież jeszcze rok do mistrzostw i sytuacja może się zmienić. Brakuje im naszego spojrzenia. My śledzimy tę wojnę od początku, my słyszeliśmy, że to miała być specjalna operacja wojskowa i miała potrwać chwilę, tymczasem to jest wojna, to jest mordowanie ludzi trwające już cztery i pół roku i końca nie widać. Niestety, nie ma żadnego kierunku rozmów w tej sprawie.

Obawia się pan, że mundial może nam zostać odebrany? Słyszałem nawet taką wersję wydarzeń, że skoro w 2022 roku mistrzostwa świata miały być w Rosji, ale przez wojnę nie mogły się tam odbyć i my je zorganizowaliśmy, to teraz siatkarskie władze mogą chcieć pójść aż tak daleko, żeby z Polski przenieść mistrzostwa do Rosji.

- Mam takie myśli, choć podkreślam, że w 2022 roku myśmy nikomu niczego nie odbierali. My wtedy ratowaliśmy sytuację, godząc się nagle wszystko zorganizować.

Wdzięczność to nie jest mocna strona działaczy światowej siatkówki? Nie ma w nich takiej postawy, że za tamtą gotowość do ratowania sytuacji Polsce coś się należy?

- U nikogo tam takiej postawy nie widzę. Nikt tam nawet nie wspomina, jak trudno było i że my pomogliśmy.

Na kiedy jest zaplanowana ceremonia losowania grup naszych MŚ 2027?

- Na początek grudnia.

Pewnie wyobraża pan sobie, że już wizyta rosyjskiej delegacji na takiej ceremonii byłaby kłopotliwa?

- Oczywiście. Ale myślę, że już dużo wcześniej będzie wiadomo, czy faktycznie Rosja miałaby zagrać na mistrzostwach w Polsce. Spodziewam się, że jesienią - po zakończeniu mistrzostw Europy - wszystko stanie się jasne. Od września do grudnia ani w Europie, ani na innych kontynentach nie będzie żadnych meczów. Działacze światowej federacji będą mieli czas, żeby podejmować decyzje.

To dziwne, że dziś ci działacze ogłaszają powrót Rosji, a nie mówią, jak ten powrót ma wyglądać. Jak rozumiem, pan też nie wie, czy zamrożona wysoka pozycja w światowym rankingu da Rosji automatyczny awans do MŚ 2027, czy może jednak Rosja będzie musiała zagrać w jakichś eliminacjach?

- To wszystko jest totalnie niezrozumiałe. Bo jeżeli Rosjan przywracamy do rankingu, to dlaczego nie z zerem punktów, bo przecież przez ponad cztery lata nie grali i nie punktowali? Byłoby jasne, że nie zdołaliby się zakwalifikować do przyszłorocznych mistrzostw świata. W Lidze Narodów nie powinni się znaleźć, bo wtedy ktoś musiałby zostać usunięty, żeby zrobić im miejsce. Nie widzę takiej możliwości, jeśli ma być sportowo. Aczkolwiek wiem, że wszystko jest możliwe. Już decyzja o odmrożeniu Rosji punktów sprzed ponad czterech lat jest niesportowa. Światowy ranking w siatkówce jest bardzo ważny, trzeba być cały czas na topie w wielkich turniejach, żeby być w nim wysoko i kwalifikować się do następnych wielkich imprez.

To szczególnie ważne w kontekście igrzysk olimpijskich. Pamiętamy, jak trudną drogę do igrzysk wiele razy miała nasza reprezentacja.

- Oczywiście. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, że oni wracają na trzecie miejsce, a za chwilę nie grając, mogą nawet zostać liderem! Przecież wystarczy, że w najbliższy weekend Ligi Narodów my [zajmujemy pierwsze miejsce] przegramy dwa mecze, a Włosi [są drudzy] przegrają jeden mecz i wtedy Rosja wskoczy na pierwsze miejsce.

Podkreślmy: mimo że wciąż nie będzie miała żadnego rozegranego meczu od 2021 roku.

- Każdy widzi, że coś tu jest nie tak. A może my teraz byśmy mogli sobie zamrozić ranking do igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028 i wrócić na nie jako drużyna z pierwszego miejsca?

Wspomniał pan o zwołanym na czwartek nadzwyczajnym zarządzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej – po co pan go zwołał? Co chce pan zrobić, po co panu, jako prezesowi, jest to spotkanie?

- Przede wszystkim chcę, żeby członkowie zarządu mieli jak najlepszą i jak najświeższą informację, jak cała sytuacja wygląda. Liczę, że do czwartku może się czegoś dowiemy. Może dostaniemy jakiś konkret, jak ma ten powrót Rosji wyglądać. Ale też chcę, żebyśmy wspólnie podjęli decyzję, co my z tym możemy zrobić. Nie rządzę sam polską siatkówką, rządzi 23 członków zarządu i każdy z nas ma prawo się wypowiedzieć i jeśli trzeba też zagłosować. Decyzje podejmujemy wspólnie.

Kilka dni temu komentując sprawę na gorąco w TVP Sport powiedział pan tak: „Zapraszam na Ukrainę tych panów, którzy ją [decyzję] podjęli, żeby zobaczyli, jak życie wygląda tam na co dzień. Ciekawe, jakby się zachowywali, gdyby Rosja zaatakowała ich kraj, i czy wtedy też podejmowaliby takie decyzje tak szybko". Wie pan, że w internecie wcale niemało jest ludzi, którzy pytają, czy pan tam był, sugerując, że uległ pan jakiejś inscenizacji? Wie pan, że za swój sprzeciw wobec decyzji o przywróceniu Rosji do światowej siatkówki zebrał pan hejt?

- Śledzenie komentarzy w social mediach nie jest dla mnie priorytetem. Ale zderzyłem się też z opiniami, że zachowuję się źle, bo komentuję powrót Rosji, a jednocześnie nie komentuję kwestii udziału w rywalizacji drużyn USA i Izraela, mimo że te kraje napadły na Iran. Dlaczego tego nie komentuję? Bo na całym świecie jest dziś wiele konfliktów i naturalne jest, że najbardziej interesują i poruszają nas te, które dzieją się blisko nas. Z ludźmi dotkniętymi tym, co dzieje tuż za naszą granicą, miałem okazję wielokrotnie rozmawiać. Mamy coś, co agresor nazywał operacją specjalną, a już przez ponad cztery lata codziennie morduje ludzi. Trudno się godzić na przechodzenie nad tym do porządku dziennego. Przecież w trakcie tej wojny na nasze terytorium już wlatywały drony, już w gotowości były nasze samoloty i generalnie cała nasza wschodnia granica jest postawiona na nogi od dawna przez 24 godziny na dobę. My jesteśmy przez tę wojnę poddawani ciągłej presji i goszczenie u nas Rosjan przy okazji dużego wydarzenia w sporcie byłoby zwiększeniem tej presji i niosłoby wiele zagrożeń. Zwłaszcza że na turnieju Rosja mogłaby się spotkać z Ukrainą. To wszystko jest naprawdę o wiele trudniejsze niż się wydaje tym, którzy nagle podejmują takie decyzje.