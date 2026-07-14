Błysk nowych gwiazd i ten sam wielki ból. Legia Papszuna ma problem

Piąty sparing i piąty bez porażki. We wtorek Legia Warszawa wygrała w Urszulinie z Radomiakiem 3:1, czym kontynuowała dobrą serię w meczach testowych przed nowym sezonem Ekstraklasy. Drużyna Marka Papszuna przegrywała do przerwy 0:1, o jej wygranej zdecydowały bramki Roberta Deziela Jr, Michala Sevcika i Kamila Piątkowskiego.

Drużyny wystąpiły w eksperymentalnych składach, a trakcie meczu obaj trenerzy dokonali też dużej liczby zmian, stąd trudno o poważne wnioski. Pojedynczych punktów, na których warto zawiesić oko, nie brakowało. Zwłaszcza w kontekście nowych zawodników Legii, którzy pokazali się z niezłej strony. Ale pewne problemy też były widoczne. Znowu...

Papszun wciąż testuje

Mimo że do pierwszego meczu sezonu z Pogonią w Szczecinie (24 lipca, 20:30) zostały mniej niż dwa tygodnie, wciąż nie wiadomo, które rozwiązanie w ataku będzie wiodącym w Legii. Tak samo jak w poprzednim sezonie - w zależności od potrzeb - Papszun będzie rotował między ustawieniem z jednym ofensywnym pomocnikiem i dwójką napastników lub dwójką ofensywnych pomocników i jednym napastnikiem.

W trzech z czterech dotychczasowych sparingów legioniści grali na dwóch napastników. We wtorek, w obu połowach Warszawiacy zagrali w tym drugim wariancie. Drużyna Papszuna zaczęła mecz z Wahanem Biczachczjanem i Jakubem Żewłakowem w roli "dziesiątek" oraz Miletą Rajoviciem w ataku. Po przerwie pozycje ofensywnych pomocników zajęli Mateusz Szczepaniak i wypożyczony ze Sparty Praga Michal Sevcik, a na "dziewiątce" wspierał ich Rafał Adamski.

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Nie były to jedyne zmiany, jakich w porównaniu z poprzednimi meczami dokonał Papszun. Do podstawowego składu wrócił m.in. Zoran Arsenić, który z powodu lekkiego urazu nie zagrał w poprzednim sparingu z Trenczynem. Na wahadłach od początku szansę dostali też w teorii zmiennicy - Kacper Chodyna i Arkadiusz Reca.

W przerwie Papszun dokonał aż dziewięciu zmian. Z wyjściowej jedenastki na boisku zostali tylko Kamil Piątkowski i Robert Deziel Jr. Rotował też Radomiak, który w przerwie wymienił niemal całą jedenastkę. Widać, że obaj trenerzy wciąż szukają optymalnych rozwiązań taktycznych i personalnych na kolejny sezon.

Powody do optymizmu

Mimo to kilka kwestii w kontekście Legii rzuciło się w oczy. Zwłaszcza w przypadku piłkarzy, których w poprzednim sezonie w klubie nie było. Występu przeciwko Radomiakowi za udany na pewno nie uzna Arsenić. Były piłkarz Rakowa najpierw faulował w polu karnym Luquinhasa, przez co Radomiak miał rzut karny, po którym wyszedł na prowadzenie 1:0. W pierwszej połowie Arsenić dostał też żółtą kartkę i popełnił błąd komunikacyjny w grze z Otto Hindrichem.

Co innego możemy powiedzieć o innych nowych zawodnikach Legii. Nieźle wyglądał Robert Deziel Jr, który przyszedł do klubu z rezerw Bayernu Monachium. Amerykanin grał półlewego środkowego obrońcę i ze swoich zadań wywiązywał się obiecująco. Deziel Jr w drugiej połowie odnalazł się nawet w polu karnym Radomiaka i zdobył bramkę na 1:1.

Chwilę później błysnął duet ofensywnych pomocników. Najpierw indywidualną akcję przeprowadził Szczepaniak, a po niepewnym zachowaniu obrony gości gola na 2:1 strzelił Sevcik, który zaliczył nieoficjalny debiut w warszawskiej drużynie.

O ile w pierwszej połowie można było mieć zastrzeżenia do gry Legii, o tyle po przerwie drużyna Papszuna wyglądała naprawdę obiecująco. Sporo ożywienia w ofensywie wnieśli Szczepaniak i Sevcik, na lewej stronie szalał też Ruben Vinagre, który stracił niemal całą rundę wiosenną poprzedniego sezonu. W środku pola lepiej funkcjonował duet Bartosz Kapustka - Henrique Arreiol. Pierwszy miał nawet asystę z rzutu wolnego przy bramce Kamila Piątkowskiego na 3:1.

Legia może być zadowolona z drugiej połowy i wyniku spotkania. Trzeba jednak podkreślać, że po przerwie poziom gry Radomiaka mocno spadł. Powodów do optymizmu jednak nie brakuje, zwłaszcza że Warszawiacy wciąż są niepokonani w sparingach.

Nowy sezon, ale stary problem

- Martwi skuteczność. Nie ma się co oszukiwać, w takim meczu musimy po prostu strzelić kilka goli. Tutaj musimy przyłożyć się mocniej, skoncentrować się i zachować więcej spokoju w sytuacjach podbramkowych. Kiedy nie ma efektów, zawsze pojawia się jakiś problem. Ludzie zarzucali nam, że nie tworzymy sytuacji, a teraz tworzymy ich multum, a jeszcze mamy problem z samą finalizacją - mówił Papszun po ostatnim meczu z Trencinem (1:0).

Trener Legii na problem ze skutecznością narzekał też po wcześniejszym sparingu z Hapoelem Beer Szewa (3:1). - Powinniśmy zdobyć siedem, może osiem bramek - wskazywał na największy problem swojej drużyny.

Nie inaczej było we wtorek przeciwko Radomiakowi. Mimo że w pierwszej połowie Warszawiacy byli stroną dominującą, nie przekładało się to na wiele sytuacji bramkowych. A kiedy już się pojawiły, legioniści koszmarnie je marnowali.

Tak jak np. Arkadiusz Reca, który najpierw dobrze odebrał piłkę, ale później fatalnie popsuł kontratak w przewadze liczebnej, podając piłkę wprost pod nogi przeciwnika. Pod koniec pierwszej połowy jeszcze gorzej zachował się Rajović. Napastnik Legii, który w poprzednim sezonie był krytykowany za brak skuteczności, znów frustrował. Tym razem nie trafił do pustej bramki z dwóch metrów. Jego szczęście, że sędzia i tak odgwizdał spalonego.

W drugiej połowie Legia była znacznie skuteczniejsza, ale wydaje się, że problem braku skutecznego napastnika wciąż nie został rozwiązany. Rajović nie wygląda na kogoś, kto nagle się odblokuje i zacznie zdobywać bramki. We wtorek nie zachwycił Adamski, a na boisku tym razem zabrakło sprowadzonego z Polonii Warszawa Łukasza Zjawińskiego. To zdecydowanie problem, który znów może odbijać się Legii czkawką.

Czas dla trenerów

Sparing Legii z Radomiakiem trwał dokładnie 104 minuty. W obu połowach po podstawowych 45 minutach był czas dla obu trenerów. Nazwano to "minutami taktycznymi". Na czym polegały? W obu przypadkach drużyny ćwiczyły grę w przewadze jednego zawodnika.

W pierwszej połowie po 45 minutach na ławce rezerwowych Legii usiadł Żewłakow. Drużyna z Radomia grała w przewadze i starała się zdobyć bramkę, mimo że ewentualne trafienie nie liczyłoby się do ostatecznego wyniku spotkania. W drugiej połowie w osłabieniu grali Radomianie.

Ci swojej szansy nie wykorzystali. Co innego legioniści, którzy grając w przewadze strzelili aż dwa gole. Jeden z nich nie został jednak uznany z powodu spalonego. Tak czy siak mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Legii. Papszun i Kaczmarek chcieli sprawdzić swoje zespoły w specyficznych warunkach, stąd po siedem dodatkowych minut w obu połowach.

Prawdziwe granie zacznie się już za kilkanaście dni. Legia rozpoczyna sezon 24 lipca meczem z Pogonią w Szczecinie (20:30). Tego samego dnia Radomiak podejmie Wieczystą Kraków (18:00). Co ciekawe, Legia i Radomiak w Ekstraklasie zagrają już w 4. kolejce. Gospodarzem spotkania w rundzie jesiennej będą Warszawiacy.